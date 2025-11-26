港務公司榮獲台灣企業永續獎 透明誠信永續治理再創佳績

臺灣港務公司榮獲2025第十八屆TCSA台灣企業永續獎「永續報告金獎」及「永續單項績效-透明誠信領袖獎」，由簡又新大使（左）授獎，由臺灣港務公司董事長周永暉（右）受獎。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）永續績效再度受到外界高度肯定，連續三年榮獲臺灣永續能源研究基金會舉辦的臺灣企業永續獎（TCSA）「永續報告金獎」，並獲得「永續單三項績效-透明誠信領袖獎」殊榮，展現臺灣港務公司於誠信治理、資訊透明、環境永續及社會關懷等面向的卓越成果；昨日於臺北圓山大飯店舉辦「二○二五第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，由臺灣港務公司董事長周永暉親自出席受獎。

周永暉董事長表示，此次榮獲雙項殊榮，代表臺灣港務公司在永續治理與誠信經營上的努力獲得各利害關係人認同；三度榮獲「永續報告金獎」並首獲「永續單項績效-透明誠信領袖獎」，不僅是對臺灣港務公司永續報告書品質與揭露公信力的高度信任，同時展現誠信營運與永續治理的具體成果；臺灣港務公司將持續以團隊合作、誠信經營、專業服務及創造客戶為核心價值，以永續、創新、智慧發展理念，結合數位科技朝永續與智慧雙軸轉型邁進，成為全球受信賴的卓越港埠經營集團。

臺灣港務公司秉持「營運誠信永續治理」的核心理念，建立完善的永續治理架構及資訊揭露，落實誠信經營政策、風險控管與內控機制，並透過年度永續報告書完整揭露公司在環境、社會及治理面的目標、策略與績效，接軌國際永續發展趨勢，依循全球永續性報告標準GRI準則（GRI Standards 2021）、導入永續會計準則（SASB）及氣候相關財務揭露（TCFD），完成二○二四年ESG永續報告書編製，並通過SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）查證，符合國際永續指標（GRI Standards 2021）與AA1000AS v3 Type1第一類型中度保證等級要求。