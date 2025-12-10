港務公司獲國健署健康職場標竿獎銀獎

上圖：臺灣港務公司行政副總經理高傳凱（右）代表領取「健康職場標竿獎︱銀獎」。（圖：臺灣港務公司提供）



▲上圖：臺灣港務公司行政副總經理高傳凱（右）代表領取「健康職場標竿獎︱銀獎」。（圖：臺灣港務公司提供）



下圖：港務公司行政副總經理高傳凱（中）率港務公司健康職場推動團隊，共同參加頒獎典禮。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）積極推動企業健康文化與員工健康促進，從健康檢查資料分析員工體位、三高與代謝異常高風險族群，據此推動精準化健康促進措施，成效深獲肯定。於衛生福利部國民健康署辦理之「一一四年績優健康職場與優良推動人員評選活動」中，榮獲「健康職場標竿獎︱銀獎」，昨（十）日由港務公司行政副總經理高傳凱代表受獎。

港務公司總經理王錦榮強調，港務公司秉持「以人為本」的核心理念，將健康促進納入公司治理，從制度、環境、人力配置到健康策略全面精進，打造安全、健康、幸福的優質職場；此次獲獎是對港務公司歷年來努力推動健康促進工作的肯定，象徵公司持續深化健康文化決心。

高傳凱行政副總經理說，港務公司針對員工久坐風險，於每日十時與十五時播放十五分鐘健康操影片，並由該公司王總經理錄製短片提醒鼓勵員工動起來，使七十一點三％員工提升伸展頻率、七十七點八％強化久坐風險意識。其中，五十九點二％參與運動補助計畫員工成功改善體位，高風險員工健康促進課程參與率亦達六十八點八％，整體健康改善成效顯著。同時港務公司推動生育支持措施，自費產檢補助最高一萬元，懷孕初期（十二週內）通報率達百分之百；也導入員工協助方案EAP，提供心理、法律與家庭等全方位支持，全面打造友善健康環境。

未來，港務公司將持續運用智慧科技提升健康管理效能，結合ESG與SDGs永續發展策略，擴大健康促進影響力至員眷與社區，持續打造健康、安全、永續的幸福企業。