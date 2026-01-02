港務公司續推離岸風電優惠 洗車設備費3月起享9折

（中央社記者黃巧雯台北2日電）為配合國家能源與環保政策，並持續優化離岸風電投資環境，台灣港務公司今天宣布，今年持續推出離岸風電貨物裝卸管理費優惠，並自3月起洗車設備使用管理費再提供9折優惠。

由於離岸風場風力機組須先在港口完成預組裝作業，再由安裝船載運至離岸風場進行組裝，因此港口為離岸風電零組件重件進出、預組裝及運輸的重要樞紐。

港務公司發布新聞稿表示，部分離岸風電貨物如水下基礎、葉片等，體積龐大，且體積與重量差異達數十倍，若比照一般港區貨物以體積噸與重量噸擇其高者計收裝卸管理費，將大幅提高業者負擔，不利於離岸風電相關產業發展，

港務公司指出，自108年起即針對8大類離岸風電貨物調整裝卸管理費計費方式，將重量噸納入裝卸管理費計費公式計算，有效降低業者負擔，為持續響應政府能源政策，115年將續辦這項優惠計費方式，全力支持行政院「2050淨零排放」政策目標。

在環保措施方面，港務公司表示，依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，船舶貨物裝卸承攬業應設置洗車設備，為減輕業者承租場域設置洗車設備成本負擔及協助業者落實法規並抑制港區道路揚塵，提供港區洗車設備，並自114年1月1日實施「洗車設備使用管理費」優惠。

港務公司指出，為持續減輕業者負擔，與港區業者共同維護港區良好空氣品質，自115年3月1日起，洗車設備使用管理費將再提供9折優惠。

港務公司表示，身為港口營運者，將持續在國家政策、企業永續經營及港口競爭力三者間取得平衡，透過具體且實質優惠措施，攜手港區業者共同打造具國際競爭力的台灣港群，促進離岸風電與港區相關產業共榮發展。（編輯：管中維）1150102