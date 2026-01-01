港務公司與北部港區業者座談

臺灣港務股份有限公司董事長周永暉，在2025歲末年終的最後一天，與總經理王錦榮前往基隆港務分公司主持「港區業者交流茶敘座談會」，與基隆、臺北港區業者面對面座談交流，傾聽產業意見與建言。

本次座談會臺灣港務公司邀集北部港區多家航運、物流、裝卸及產業相關企業與公會代表與會，包括基隆市船務代理商業同業公會鄭梓建理事長、楊吉利前理事長、基隆市國際輪船商業同業公會鄭凱鴻理事長、基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會朱隆興理事長，以及台灣省船務代理商業同業公會聯合會林正義理事長等多位在地公會理事長均親自出席。會中互動交流熱絡，充分展現產業界與港務公司攜手合作、共同推動港埠永續發展的高度共識。

周永暉董事長致詞時表示，港務公司將持續投入建設，並希望引進民間資金，協力打造優質港口，期盼各界持續合作，並提供港口建設的建言與協助。港務公司持續以開放、專業的態度傾聽業界意見、精進服務效能，本次座談會在充分交流與凝聚共識下圓滿成功，祝福各港區業者新年快樂，馬年馬上好運！