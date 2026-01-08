港務公司董事長周永暉傾聽業者心聲 推動貨櫃與散雜貨量能齊揚

上圖：港務公司拜會中華民國輪船商業同業公會全國聯合會，右起：臺灣港務公司總經理王錦榮、全國船聯會理事長蔡豐明、臺灣港務公司董事長周永暉、全國船聯會監事會召集人張衍義、全國船聯會祕書長林沛樵。



▲上圖：港務公司拜會中華民國輪船商業同業公會全國聯合會，右起：臺灣港務公司總經理王錦榮、全國船聯會理事長蔡豐明、臺灣港務公司董事長周永暉、全國船聯會監事會召集人張衍義、全國船聯會祕書長林沛樵。



下圖：港務公司拜會中華民國船務代理商業同業公會全國聯合會，左二至左四：全國船代會理事長黃啟洋、臺灣港務公司董事長周永暉、臺灣港務公司總經理王錦榮。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司董事長周永暉自去（一一四）年十月十三日上任後，親率經營團隊，積極走訪國籍航商、國際輪船與船務代理等相關港區公協會。周董事長在歷次拜會中強調，港務公司將秉持「專業（Professionalism）」與「顧客（Customers）」企業核心價值理念，在臺灣港群散裝貨及貨櫃業務並重發展前提下，與航運業界攜手打造智慧綠色港灣。

因應全球船舶大型化趨勢，並鞏固區域貨櫃航線樞紐地位，高雄港第七貨櫃中心已於一一三年十一月全面啟用營運。周董事長指出，第七貨櫃中心作為我國高度自動化貨櫃碼頭，不僅是臺灣港口智慧及永續轉型最佳實踐案例，更為未來港口數位化作業立下標竿。為提升作業效率，港務公司未來將建置港口社群系統（Port Community System, PCS），整合海關及港口相關單位即時資訊，同時為響應國際減碳趨勢，港務公司也致力岸電系統布建及船舶替代燃料（如生質燃料、LNG、甲醇等）之供應規劃，以落實港口能源轉型藍圖。

周董事長在與業界交流時表示，散雜貨業務是港口發展堅實根基，港務公司已持續投入資源改善散雜貨裝卸作業環境。針對業者反映散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，港務公司將研議改善方案與配套措施，期能有效提升散裝貨裝卸競爭力，支援產業發展需求。

展望未來，港務公司刻正辦理國際商港下一期（一一六～一二○年）五年整體規劃，港務公司將持續深化港群智慧化、永續與多元價值發展，並以更開放與誠摯態度傾聽業界心聲，透過軟硬體服務優化，建構港口優質服務環境，與航運夥伴共創雙贏。