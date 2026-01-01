港務公司董座周永暉與基隆港區業者座談 傾聽心聲

港務公司攜手北部港區業界開創新局交流茶敘座談會，臺灣港務公司董事長周永暉（一排右二）、總經理王錦榮（一排右三）。



▲港務公司攜手北部港區業界開創新局交流茶敘座談會，臺灣港務公司董事長周永暉（一排右二）、總經理王錦榮（一排右三）。



臺灣港務股份有限公司董事長周永暉去（二○二五）年十二月三十一日與總經理王錦榮前往基隆港務分公司，主持「港區業者交流茶敘座談會」，與基隆、臺北港區業者面對面座談交流，傾聽產業意見與建言。

此次座談會邀集北部港區多家航運、物流、裝卸及產業相關企業與公會代表與會，包括基隆市船務代理商業同業公會理事長鄭梓建、前理事長楊吉利、基隆市國際輪船商業同業公會理事長鄭凱鴻、基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會理事長朱隆興，及台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長林正義等多位在地公會理事長都親自出席。會中互動交流熱絡，充分展現產業界與港務公司攜手合作、共同推動港埠永續發展的高度共識。

周永暉董事長致詞時表示，自疫情之後交通部確定推動永續發展與數位化作為核心方向，港務公司配合永續與數位重點，推動下一期國際商港整體規劃及發展計畫（一一六至一二○年），在五年計畫中，港務公司確立一港一特色目標，其中基隆港維持客貨並重定位，在此前提下，持續追求提高服務品質，如國際郵輪部分，將加強相關供應鏈合作、攬客引客都加大力道。臺北港下一階段以綠色港口發展為最高指導原則，力求達成永續目標，未來基隆港務分公司所轄的各港都將能發揮各自專長特色。

周董事長強調，港務公司將持續投入建設，希望引進民間資金，協力打造優質港口，期盼各界持續合作，並提供港口建設建言與協助。港務公司持續以開放、專業態度傾聽業界意見、精進服務效能，此次座談會在充分交流與凝聚共識下圓滿成功，他祝福各港區業者新年快樂，馬年馬上好運。