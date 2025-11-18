港務公司董座周永暉視察蘇澳港業務設施

▲臺灣港務公司董事長周永暉與基分同仁討論蘇澳港灣範圍內分區分段研擬整體開發構想。（圖：基隆港務分公司提供）



▼臺灣港務公司董事長周永暉與蘇澳港同仁及工會幹部合影。（圖：基隆港務分公司提供）

▲▲臺灣港務公司董事長周永暉與基分同仁討論蘇澳港灣範圍內分區分段研擬整體開發構想。（圖：基隆港務分公司提供）



▼臺灣港務公司董事長周永暉與蘇澳港同仁及工會幹部合影。（圖：基隆港務分公司提供）

臺灣港務股份有限公司董事長周永暉本（十一）月十七日由基隆港務分公司代理總經理宋益進陪同視察蘇澳港相關業務，除聽取蘇澳港營運處業務簡報，並前往新建旅運中心及相關碼頭設施巡視瞭解營運現況。

周董事長指示，旅運中心規劃方向應定位為「複合型旅運中心」，導入智慧科技元素，與時俱進做好設施優化；另請蘇澳港持續固本拔尖爭取客貨運量，同時配合旅運專區周圍交通動線規劃及管制線調整後，可考量將蘇澳港灣範圍內，以北（一船渠）、中（二船渠與公務碼頭區）、南（三船渠至南方澳大橋下）分區分段研擬整體開發構想，設定發展指標進行優化與評核，以發揮港區帶動地方工商經濟發展效益；而對港區南門發展規劃，應著重友善性及親水性，透過新舊旅運中心構建中的風雨走廊串接停車場與鄰近亮點設施，提高整體觀光遊憩與商業潛力，有效帶動旅遊人流與車潮。

廣告 廣告

周董事長自今年十月十三日上任後，即馬不停蹄安排至所屬各分公司與港口視察相關業務，以掌握各港營運及設施維養情形，作為未來港區整體規劃及營運修正與調整依據，營造更完善國際港埠經營環境，擘劃永續輝煌的藍圖。

周董事長也非常關心十一月十一日蘇澳地區因鳳凰颱風共伴東北季風帶來超大豪雨所造成淹水災情，除瞭解居住蘇澳市區同仁家中狀況，並囑咐所屬主管主動關心慰問及提供復原必要協助，對颱風期間堅守崗同仁之努力與辛勞也表達肯定及慰勉；另對蘇澳港營運處主動拜訪宜蘭縣政府前進指揮所，積極參與協助蘇澳鎮市區災害復原作業，提供廢棄大型家電及家具暫存場域及所需夜間作業燈光照明設備，對同仁以人飢己飢、人溺己溺精神展現港縣協力災害防救，讓市容迅速復原的積極態度，他也給予肯定與鼓勵。