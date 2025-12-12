港務公司蟬聯交通運輸永續獎 低碳智慧港埠再創佳績
台灣港務公司以港埠低碳轉型、社會共榮與智慧韌性為核心，推動港口永續發展，今年以「高雄港第七貨櫃中心」卓越永續作為，再榮獲第2屆「ESG交通運輸永續獎」金獎肯定。今頒獎典禮由台灣港務公司董事長周永暉出席受獎，展現港務公司長年在交通運輸永續領域的創新作為與具體成果。
ESG交通運輸永續獎由交通部指導、全球商貿運籌發展協會（GLCT）與台北市交通文教基金會共同主辦，旨在表彰交通運輸產業於環境、社會、治理的永續成效。港務公司本次以高雄港第七貨櫃中心為亮點專案案例，呈現從綠色工程、生態保育、智慧營運、交通運輸到淨零減碳的全方位永續實績，深受評審一致肯定。
周永暉表示，高雄港第七貨櫃中心是台灣港埠高度智慧化與低碳轉型的重要里程碑，展現公私協力、科技應用與永續治理的成果。港務公司以「低碳、共榮、韌性港埠」為永續發展願景，並訂定五大永續發展目標，同時對接聯合國SDGs永續發展目標，再次榮獲此項殊榮，象徵港務公司在推動港埠開發與建設時，持續將永續思維落實在港埠規劃、設計、施工及營運面向。
港務公司將繼續以「團隊合作、誠信經營、專業服務、創造顧客」為核心，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」目標前進。
高雄港第七貨櫃中心設有5座深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU超大型貨櫃船靠泊裝卸，為全國最高度智慧化的旗艦貨櫃基地；工程方面採生態友善工法，包含將13座舊圓形沉箱移設為生態潛堤，並設置減壓消波室與綠帶，經水下調查已觀測到多種魚類洄游，顯示生態復育成效良好。
在節能減碳方面，導入「港務168」智慧路況系統，建置RFID與CCTV並與高雄市政府交通資料串聯，使貨櫃車通關時間由4分鐘大幅縮短至10秒，全區規劃6,500 kWp太陽光電，未來年發電量可達7,148千度、減碳量達3,538噸CO₂e；另建置儲能系統提升電網韌性，並預計於115年完成3座岸電，打造完善的低碳港埠環境。
港務公司回顧114年，在整體永續表現成果豐碩，以透明誠信治理、能源轉型、智慧綠建築、生物多樣性等面向獲得多項重要獎項，同時在員工照顧、多元共融友善職場、人才培育等作為持續受到高度肯定，包含榮獲第三屆ESG物流永續獎「場域環境永續組」金獎、三度蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、首度獲《HR Asia》「雇主關懷獎」。
還有以支持生物多樣性與環境保育作為，榮獲「Team國家公園－SDGs之友成果發表會」多元夥伴獎、高雄港旅運中心以智慧化及綠色永續設計，榮獲「2025 亞太地區智慧綠建築獎（2025 APIGBA AWARD）」既有建築改造類金獎及系統類鉑金獎雙獎肯定，同時亦在2025台灣企業永續獎TCSA再度獲得永續報告金獎與首獲透明誠信領袖獎，展現多元面向的推動成果。
台灣港務公司提到，將持續加速智慧科技、低碳轉型與永續發展的推動，正面回應氣候變遷與淨零挑戰，同時，也將深化企業社會責任，從生態保育、員工幸福、社會共榮到誠信治理，建立更具韌性的永續港埠，持續與利害關係人攜手合作，打造港埠永續發展的典範。
更多中時新聞網報導
北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦
金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓
郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」
其他人也在看
新北致力低碳運輸、推動永續城市 榮獲「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市交通局多年來積極打造低碳交通環境，從全面升級公共自行車系統，到 […]觀傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
獨家》麗星郵輪探索星號取消菲律賓3航程轉日本 船公司提配套措施
高市府及台灣港務公司力推麗星郵輪探索星號以高雄為母港，航向菲律賓及越南，今年11月21日風光啟程後，不到1個月，麗星郵輪就宣告取消明年1月4日、1月11日、1月18日共3次的菲律賓航程，轉往日本沖繩。網友得知後，在郵輪社團留言批評「非常不負責任，片面更改行程」，另有人指控「船公司非常糟糕，罔顧旅客權自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了
高雄甲仙連2震規模4.7引恐慌！台南楠西今晨也發生規模4.0地震，地震測報中心：與1月大埔地震後應力調整有關，當地地質脆弱。專家提醒震央附近仍可能有較小地震，民眾半夜被強烈地鳴聲驚醒，擔心恐為大地震前兆。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發起對話
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 1 天前 ・ 1
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發起對話