港務公司辦產業交流茶會 強化台中港區合作推重大建設

「台中港航港產業交流茶會」，邀請台中港區報關、船代、裝卸、石化等公協會代表，以及貨櫃、能源、風電、散雜貨及觀光遊憩相關業者齊聚一堂。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台灣港務公司於一元復始之際舉辦「台中港航港產業交流茶會」，邀請台中港區報關、船代、裝卸、石化等公協會代表，以及貨櫃、能源、風電、散雜貨及觀光遊憩相關業者齊聚一堂，向長期支持港口營運的合作夥伴表達誠摯謝意。

台灣港務公司董事長周永暉表示，台中港之所以能成為中台灣重要的航運樞紐、能源發展基地及多元產業聚落核心，關鍵在於各領域夥伴堅守崗位、通力合作。正因為第一線作業順暢無虞，使港口得以全年無休地穩定運轉且成長。即便近年面臨全球貿易情勢多變、航運市場波動，各界仍奮力打拼，展現韌性與專業。

廣告 廣告

活動中，港務公司同步進行台中港願景簡報，為台中港擘劃未來藍圖。近年因應國家能源政策，台中港陸續完成二號、五Ａ、五Ｂ、三十六號、一０七號等五座重件碼頭建設，三十七、三十八號碼頭亦即將完工；未來將持續推動外港區擴建計畫、填方區新建工程計畫及其基礎設施工程，並新建外港區Ｓ九、Ｓ十碼頭，以滿足相關產業需求，同步配合中油公司台中廠四期擴建計畫及台電公司ＬＮＧ接收站、燃氣機組等重大工程進行。此外，港務公司表示港區仍有觀光遊憩商業區共計九十二公頃，及港埠服務專業區(II)共計二十三點八公頃可供相關產業進駐，歡迎業者洽談。

台灣港務公司董事長周永暉表示，台中港開港迄今邁入五十年，已發展為兼具貨櫃、散雜貨、能源、工業及旅運的多功能港口，並積極拓展觀光量能。（記者陳金龍攝）

周永暉指出，台中港開港迄今邁入五十年，已發展為兼具貨櫃、散雜貨、能源、工業及旅運的多功能港口，並積極拓展觀光量能。三井ＯＵＴＬＥＴ帶動商業風貌、震大金鬱金香酒店滿足風電與觀光住宿需求，未來亞果遊艇碼頭加入後，水岸特色將更加鮮明，郵輪部分，也持續改善旅運設施，並與台中市政府合作洽商業者。展望未來，捷運藍線將延伸至台中港，港務公司已著手規劃新建港務大樓，期盼引進指標企業，共同打造海線新地標。

交流茶會現場嘉賓雲集、氣氛溫馨熱絡。港務公司表示，希望透過年度交流活動，在例行業務合作之外，凝聚港區共識、深化夥伴關係，共同攜手為台中港打造堅實基礎，並迎接開港五十週年。