港務公司辦臺中港航港產業交流茶會

臺中港航港產業交流茶會合影。（圖：臺中港務分公司提供）

▲臺中港航港產業交流茶會合影。（圖：臺中港務分公司提供）

臺灣港務公司今（一一五）年一月二日於臺中港務分公司六樓大禮堂，舉辦「臺中港航港產業交流茶會」，邀請臺中港區報關、船務代理、裝卸、石化等公協會代表，及貨櫃、能源、風電、散雜貨與觀光遊憩等相關業者齊聚一堂，向長期支持港口營運的合作夥伴表達誠摯感謝，並藉由交流凝聚港區共識。

臺灣港務股份有限公司董事長周永暉致詞時表示，臺中港能成為中臺灣重要的航運樞紐、能源發展基地與多元產業聚落核心，關鍵在於各界夥伴長年堅守崗位、通力合作，使第一線作業順暢無虞，支撐港口全年無休、穩定成長。即使近年面臨全球貿易環境多變與航運市場波動，各界仍展現高度韌性與專業。

廣告 廣告

活動中，港務公司進行臺中港願景簡報，說明未來發展方向。因應國家能源政策，臺中港已完成2號、5A、5B、36號、107號等五座重件碼頭建設，37、38號碼頭也即將完工；後續將持續推動外港區擴建、填方區新建及相關基礎設施工程，並規劃新建外港區S9、S10碼頭，以滿足相關產業需求，並配合中油公司臺中廠四期擴建，及台電公司液化天然氣（LNG）接收站、燃氣機組等重大工程進行。同時，港區尚有觀光遊憩商業區約九十二公頃及港埠服務專業區（II）約二十三點八公頃，可供相關產業進駐，歡迎業者洽談。

周董事長強調，臺中港開港至今邁入五十年，已發展為兼具貨櫃、散雜貨、能源、工業與旅運功能的多元港口，並持續拓展觀光量能。三井OUTLET帶動商業風貌、震大金鬱金香酒店帶動住宿需求，未來亞果遊艇碼頭加入後，港區水岸特色將更加鮮明；郵輪旅運亦持續改善設施，並與臺中市政府合作洽商業者。展望未來，捷運藍線將延伸至臺中港，港務公司已著手規劃新建港務大樓，期盼引進指標企業，共同打造海線新地標。

這場交流茶會現場嘉賓雲集、氣氛溫馨熱絡，臺中港務分公司指出，透過年度交流茶會，除深化日常業務合作，更希望凝聚港區共識、深化夥伴關係，共同攜手為臺中港打造堅實基礎，迎接開港五十週年。