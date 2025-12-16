港務公司高601號受泥船 明年Q2加入營運

▲高601號受泥船。（圖／港務公司提供）

[NOWnews今日新聞] 為確保持續提升高雄港的航運服務與作業效率，臺灣港務公司高雄分公司新造受泥船「高601號」，預計民國115年第二季加入浚挖船隊。藉由「高601號」受泥船的載運容量與航行速度提升，將大幅強化港區淤泥的清運效率，不僅為高雄港注入強勁的維運量能，更是本公司致力於維護港口水深，鞏固船舶進出港航行及靠泊安全的重要里程碑。

受泥船為維持港口水深不可或缺的後勤核心，其妥善率直接影響浚挖的進度與成效。考量既有2艘受泥船長期在第一線執行繁重的疏浚任務，且船齡將屆臨汰換期程，港務公司表示，審慎評估港區長期發展需求後啟動本次新造計畫，期能透過新式船舶的引進，維持港勤作業的穩定性與競爭力。

港務公司說明，本受泥船由新加坡專業造船廠「金興造船工程私人有限公司」承造，船長62公尺、船寬11公尺、最大航速14節、馬力三千二百匹、泥艙容量680立方公尺，設計上不僅符合最新的環保與航行法規，更針對高雄港的水域特性進行優化。本次新造受泥船，象徵浚挖船隊在港區維護作業的現代化與專業化邁向新里程碑，落實港務公司對於港埠基礎設施維護的承諾。

