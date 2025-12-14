港區國安法壓力下 香港民主黨正式決議解散

（中央社台北14日電）在「港區國安法」壓力下，屬香港民主黨派之一的民主黨今天下午召開特別會員大會，正式表決通過解散該黨及清盤（清算），民主黨主席羅健熙即宣布，該黨今天起終止運作。民主黨並發表致香港民眾的公開信，指「時代更迭，今天無奈要劃上句號」。

綜合明報等港媒報導，民主黨特別會員大會下午針對解散及清盤事宜進行表決，結果以117票贊成、4票棄權通過。

羅健熙表示，作出解散的決定是懷著不捨的心情，是「務實理性的決定」；至於何時完成清盤，目前還沒有特別詢問清盤人，希望1年內可完成，若有剩餘資產，將捐贈給香港「工業傷亡權益會」。

針對媒體詢問，香港未來的民主道路應該如何走下去，羅健熙說，以往一些方法可能再也行不通，但相信只要認為民主或自由選舉仍然重要，自然會想到繼續推動的方法。

羅健熙提到，他對剛完成的香港立法會選舉沒有意見，希望港府及新一屆立法會議員能更貼近民意，聽到廣泛大眾的聲音。

民主黨會後發表公開信指出，衷心感謝30年來與民主黨同行的香港民眾，能與香港人並肩走過這30載，是民主黨最大的榮幸。30年來，該黨參與並見證了香港社會的發展變遷，目睹制度與環境一次又一次的重大變化。該黨經歷過成功，也面對過挫敗，「然而時代更迭，今天無奈要劃上句號」。

信末提到，未來的日子願各位「心存善良、誠實、正直，努力過好每一天，守護好自己和身邊的人。始終相信，香港最珍貴的是每個熱愛這地的市民，是你們讓香港發光」。

1994年成立的香港民主黨，在「港區國安法」實施後的龐大壓力下，今年2月宣布將解散，並成立由羅健熙領導的3人小組進行解散及清盤事宜。4月中並召開特別會員大會，以逾9成贊成票通過授權該黨中委會進一步處理解散事宜。（編輯：邱國強/唐佩君）1141214