港區填土 蘇俊賓憂影響生態

為解決「土方之亂」，行政院於29日院會中祭出「擴增去化量能、簡化土方運送、GPS雙軌並行」3項措施。台北市副市長李四川認為，若台北港能開放暫存土方，北部的土方問題就能解決8成以上；桃園市副市長蘇俊賓指出，港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，但水文、水工模型都需要長周期調查，不可貿然推行；台南市長黃偉哲盼中央積極協助填海造陸地點規畫及環評，才能根本性解決問題。

蘇俊賓表示，中央目前規畫擴增土石方最終去處包括港區填築，初步預計可收容約8.8萬方土石方，未來將評估約70處港口作為最終去化場域；但港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，而水文、水工模型都需要長周期的調查，若基線資料不足，不可貿然推行。

廣告 廣告

蘇俊賓以台北港為例，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年來已對桃園鄰近海岸造成影響，建議中央與地方應該一起針對標的區域水文、海岸線影響及生態做跨縣市大尺度範疇調查與影響模型推估。

黃偉哲在會中發言提及，台南市已針對建築及公共工程剩餘土石方處理，規畫了幾個預定暫存場，並跟中央密切合作，但土方最終去化最重要的還是要做好土方篩選分類，以便能有不同再利用方向。他也請中央在填海造陸地點規畫、環評等方面積極協助，才能根本性解決問題。

李四川昨雖未在行政院會中就土方去化問題發言，但於會後討論時提出建議，他認為如果雙北間就台北港部分能開放暫存土方，大概雙北及北部土方問題就能解決80％以上。