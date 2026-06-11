港區漁船駕駛艙燈光閃爍 宜蘭海巡員查獲酒駕通緝犯

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署北部分署第一岸巡隊烏石港安檢所人員，昨（10）日晚間8時許巡邏時，發現1名50歲游姓男子，形跡可疑，躲在港區漁船駕駛艙內。北部分署表示，海巡員實施盤查並會同警方查驗身分，確認游男竟是酒駕通緝犯，全案訊後依法移送歸案。

北部分署表示，海巡人員巡邏時，發現港區漁船駕駛艙內，有可疑燈光閃爍，經上前查看，發現游姓男子形跡可疑，隨即實施盤查，並同步通報船長及宜蘭縣礁溪警分局頭城分駐所員警，到場協助處理。雖然船長確認後，船上財物並無損失；但警方查驗身分時卻發現，游男因酒駕案件未到案執行，已於5月19日遭發布通緝，隨即依法逮捕，後續移送宜蘭地方檢察署偵辦。

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第一岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域、海岸安全及社會治安之決心，持續強化港區巡查及治安維護工作，防止不法分子藉機潛匿。也呼籲民眾如於岸際、港口或海域，發現可疑人、車、船或不法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理，共同維護人民生命財產安全。

照片來源：海巡署提供

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