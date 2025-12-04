港區藝術中心攜手清水眷村 一系列耶誕活動歡樂登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府文化局12月起由各藝文場館出一系列耶誕活動，點亮節慶氛圍。各文化中心皆設置繽紛聖誕樹，塑造滿滿聖誕氛圍；屯區藝文中心打造星願聖誕樹與英語故事屋、音樂派對；港區藝術中心攜手清水眷村文化園區呈現永續主題冬季限定活動等。文化局表示，歡迎民眾走入館舍聽音樂、逛市集、親子一起來手作，在燈光與音樂中暖心共度歲末。

▲港藝與清眷12月20、21日的清眷蒔集集結風格獨特的文創選物與美食攤位。

廣告 廣告

大墩文化中心即日起至12月28日在大廳設置兩層樓高的繽紛聖誕樹，以野餐派對為主題，歡迎民眾駐足拍照留念。12月7日下午1時至5時推出「大墩樂樂SHOW─耶誕狂歡叮叮噹」，由中教大實小弦樂團帶來演出，還有魔幻泡泡秀、玩具交換站與文創親子市集等豐富活動；當日下午打卡分享可獲耶誕限定禮物，更可挑戰「禮物拋拋樂」，邀請市民相揪來試手氣、過聖誕。

屯區藝文中心即日起至12月31日推出「麋幻星願聖誕樹」燈景，大廳設置3米高的星願聖誕樹，搭配麋鹿、雪人與閃耀戶外燈飾，營造浪漫氛圍。活動期間打卡按讚上傳照片，或標記好友即可參加抽獎，有機會獲得LED小夜燈與午睡枕。12月6日有「我畫中的烏克蘭」講座、12月7日英語故事屋「It’s Christmas, David」、12月13日「杰米尼聖誕音樂派對」及「大熊葛格聖誕雜耍喜劇」演出，另12月21日還有繪本故事屋活動，歡迎親子一同報名參與。

眷村文物館12月6至7日推出「北眷耶誕市集」，規劃明信片絹印DIY、聖誕框拍照點，重現老街溫暖氣息。民俗文物館12月13日「手作耶誕小樹」課程，融合自然與節慶美學，費用499元。葫蘆墩文化中心12月9日起打造浪漫聖誕場景，並將於廣場點亮整片「璀璨燈海」、12月14日「耶舞嘉年華」街藝登場，20、21日舉辦口琴與室內樂團演出，陪伴市民迎耶誕。

港區藝術中心與清水眷村文化園區12月20、21日合辦「暖光絮語‧冬日的備忘錄」，以「循環新生」為主題，透過創意與手作，讓回收紙張化身為充滿詩意的藝術裝置；市集串聯文創美食品牌，並安排多場音樂、魔術與說故事演出，另「冬日製造所」手作課程，也邀請大家親手創作專屬耶誕飾品，為2024年畫下最溫暖的句點。

文化局補充，台中市立圖書館12月起於各分館推出借閱兌禮、英語故事屋、燈飾手作、馬賽克燈、客語故事與烘焙體驗，讓大小朋友在書香中感受節慶。台中市纖維工藝博物館則以「生命樹吊飾」延續冬季祝福，運用再生纖維傳達永續理念。更多活動資訊請至各藝文場館官網與臉書粉絲專頁查詢。