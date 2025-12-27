港區驚魂！挖土機鏟斗「越線」 水泥列車當場出軌卡在花蓮港

花蓮港貨運列車突撞挖土機1節車廂當場出軌。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮港區26日上午驚傳鐵道事故，一列負責運送水泥進出港區的貨物列車，在行經靠近17號碼頭的舊臨港線鐵道時，疑似不慎撞上停放於軌道旁的挖土機鏟斗，導致列車最前端的1節車廂當場出軌，所幸事故並未造成人員傷亡，但畫面仍讓現場工作人員捏了一把冷汗。

根據了解，事故發生時間約在上午10時左右，該段臨港線鐵道為花蓮港專用的鐵路貨運支線，平時主要供貨物列車進出港區使用。當時這列貨物列車正載運水泥，依既定路線行駛，未料行經17號碼頭附近時，疑似因軌道旁一輛大型挖土機的鏟斗放置位置過於靠近鐵道淨空範圍，列車通過時發生碰撞，衝擊力道造成最前端車廂偏移軌道而出軌。

廣告 廣告

花蓮港務警察總隊接獲通報後，立即派遣員警趕赴現場，封鎖事故區域並協助相關單位進行應變處置。警方初步調查指出，該輛挖土機是配合碼頭整修工程所使用的重型機具，駕駛人當時將機具暫時停放在作業區附近，但疑似未注意鏟斗伸出的位置，才釀成這起意外。

事故發生後，相關單位迅速調派吊車進場，將脫軌的貨車車廂吊掛回軌道，並確認周邊軌道及設施狀況，花蓮港警總隊也在第一時間將列車相關人員及工程人員帶回釐清案情，後續將進一步釐清責任歸屬，台鐵東區營運處表示，臨港線屬於港區貨運支線，並非一般客運路線，該列出軌車輛為水泥業者自有貨運車廂，目前將全面檢視軌道是否因事故受損，以確保後續行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年