港千萬搶案共逮6人 報案人竟是「內鬼」接應

香港上環發生重大搶案。（示意圖／Pexels）





離奇的跨國搶案！香港上環發生重大搶案，兩名日本人在匯兌所門口遭搶走5100萬日圓，折合台幣一千多萬，港警最新偵辦，共逮捕6名嫌犯，其中包含一名內鬼，也就是當時的報案人，其實暗地裡都在跟搶匪通風報信。

大量日圓現金撲滿整桌共有1100萬，折合台幣約225萬元，港警召開記者會宣告針對1月30日的上環日圓搶案有重大突破。港島總區刑事總部警司冼國明：「我們發現匪徒對受害人的行車路線以及到達時間似乎非常掌握，這是不尋常的情況。我們有理由相信該名人士是內應及通風報信。」

原來是有內神通外鬼，30日上午9點半在上環一家匯兌所門口，兩名日本男子報案稱遭搶走一個裝有5100萬日圓的背包，港警調查發現其中51歲男子當天凌晨在羽田機場，攜帶1.9億日圓現金就已經遇到搶劫但沒得手，不到12小時抵達香港又被搶，原來身旁的27歲報案男子是內鬼，負責接應監視行蹤還企圖私吞贓款，這名從日本被搶到香港的被害人原來是貴金屬公司員工，攜帶大量日圓申報入境要兌換成港幣消費。

港島總區刑事總部警司冼國明：「在香港某些貨品是沒有徵稅的，所以他們希望賺取一些換取外匯的差價或節省差價。」

案發後港警共逮捕6名嫌犯，有3人在行搶後沒多久就被鎖定行蹤，發現他們準備出境警方立刻到機場攔截逮捕，另外有兩人是虛擬貨幣店員負責協助洗錢銷贓，加上案發時的報案人其實也是嫌犯之一，但由於還有4000萬日圓贓款下落不明，港警不排除可能整起案件涉及幫派黑吃黑，或集團洗黑錢等重大金融犯罪。

