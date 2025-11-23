港叔的預知死亡紀事
港叔的本名叫「林其元」，早期鄉下人喜歡在本名之外再取個偏名，港叔的偏名就是「港」，可是為什麼取「港」而不是其他字眼，我想不出個道理。鄉下長輩也都已遠行，無人可問，後來在菜市場無意中聽到「牛犅」這個詞。牛犅是公牛的意思，我猜想，港叔的港字很可能就是「犅」，意思是生了個男孩子啦！
我認為我的推論是有道理的，但在這裡，為了情感連結上的方便，我還是選擇用「港」這個字，港叔港叔，我知道他是誰，「犅叔」，感覺像個陌生人！
我姓李，但其實我的祖先姓陳，原因是我的曾祖父從大陸來台，入贅陳家，陳家有三個女兒，另二個女兒也是招贅成婚。後來三姐妹分家，我們家維持李姓，但要拜陳姓祖先。另一位姐姐的夫婿姓林，分家出去，其中一房就是林其元的宗族，所以說起來，港叔和我們還有一點血緣關係，但後代子孫根本不知道。
港叔本來住在我們家附近的一棟破爛房子，我年紀還小時，常去那邊玩，而我印象最深刻的是看港叔的祖母梳頭，這位祖母留長髮，綁小腳，看起來很老。港叔他們後來搬走了，因為那塊厝地是陳家的，為什麼陳家厝地林家住，是分家產的紛爭造成的嗎？具體細節我不清楚，總而言之，港叔和我們有姻親的關係，而不是一般鄰人。
港叔老家什麼時候拆的我沒有印象，只知道那塊厝地，現在已果樹成林，現在的年輕人，沒有一個知道那裡曾有過一棟房子。
港叔新家和我們的農地相鄰，至於港叔蓋房子的那塊土地怎麼那麼小，可能牽涉到分家時的一些鬥爭，詳情如何，現在也無從問起。
這是我對港叔一點粗淺的了解。
基本上，港叔是農民，但實際上，他是一個乩童。
我們村子住戶不多，但還是有大家共同奉祀的神明，那就是三太子李哪吒，簡稱「太子爺」。早期進興宮還沒興建，太子爺供奉在一位叔公家裡，這位叔公本名叫李亮，可能自小愛哭， 所以和他年齡相仿的村人們都叫他「愛哭仔」，我們晚輩當然不會稱他「愛哭仔」，但我們都知道「愛哭仔」是誰。我們都稱他「屘叔公」。
屘叔公個性溫和大量，他有一個兒子，小學和我同班，我們去他家玩，他都不會趕我們罵我們，有時還會拿零食給我們吃。每當有人問事，乩童起乩，他家客廳總是擠滿大人，我們小孩也都會去湊熱鬧。雖然客人都是左鄰右舍的親族，但屘叔公泡茶招呼，毫不含糊。我們小孩不懂大人要問的事，我們想看的其實是港叔起乩時脫掉上衣，露出肌肉隆起如山丘的上半身，和他哼哼跳跳的動作。他的語調和聲音完全是兒童樣態，但我們都聽不懂，桌頭是我父親，他負責解譯太子爺的意思。大部分的神諭是畫符，讓信眾帶回家後火化和水喝下，有些符令則安在房子四周的一些角落。
有效嗎？
不知道！
雖然是乩童，港叔卻不識字，也沉靜寡言，但因為他掌握了和神明溝通的道路，因此說到港叔，我們都對他有一點尊崇之心。不僅如此，我們還會在小學同學之間講述港叔有多「厲害」，例如他用幾張符就救了一個小孩的命，他還能下地府去和閻羅王談判，一把七星劍，他可以舞得把飛鳥削下來。
對港叔的敘述，其實都是我們聽來的，當然也有被誇大和自己添油加醋的部分。不過也有一件我親身經歷的事，大概我唸初中時，有一天天快亮，父親突然起床穿衣服，然後匆匆跑出去。後來聽母親說，因為那天是觀世音菩薩的生日，港叔一早起乩，從他家往半天岩的紫雲寺狂奔，父親是桌頭，當然也要跟去。據說，他們很快就跑到四公里外的紫雲寺。這件事有幾個謎團，第一，父親為什麼知道港叔起乩往紫雲寺跑？難道前一天就約好了？第二，他們花了多少時間到達紫雲寺？這些謎我並沒有問父親，現在父親也不在了，所以答案無人知曉，但後來我聽到，父親和乩童往紫雲寺奔跑時，快得像飛的。
為什麼會這樣，在那個單調枯燥的時代，村里之間除了農事，大概也只有吹吹牛，能增加生活上的樂趣和自己的虛榮，而且這些誇大的敘述，鄉下人都相信，至少也半信半疑。
港叔因著乩童的角色，在鄰里之間也自然有了專業的權威，有些村人遇見他，會特別問他運途的事情，但港叔由於不善言詞，村人的問題他很少回答，要不然就含糊不清，所以問了等於白問，於是就有村人不解，當神明的乩童，自己應該也會懂吧？有人真的用這個問題問他，但港叔只是笑笑。後來港叔乾脆畫符給村民，有沒有效，不得而知。
港叔畫的符我見過，黃紙或紅紙上畫些什麼或寫些什麼，筆畫交錯，我一點都看不懂，村人說他字體潦草是「畫符仔」，就是這種狀況。問港叔他在符紙上寫些什麼，他也只是笑笑。
後來我們庄內起議說要蓋廟，庄內一共才七戶人家，全部務農，因此蓋廟說來很難，但卻又很容易，因為蓋廟經費大都來自善男信女捐獻，積少成多。以我所知，父親和港叔在募集經費上扮演著重要的角色，我常看到的場景是，父親胸前綁著太子爺的金身，和港叔兩人，騎著腳踏車，出門拜訪親朋。
那個時候我正念嘉義中學初中部中一年級，不知不覺，命名為「進興宮」的廟宇蓋好了。這座蓋在我家和屘叔公家農地上的廟宇規模迷你，嚴格來說，比較像間家廟，不過小歸小，倒還五臟俱全，我最感興趣的是法器增加不少，七星寶劍是基本款，此外還增加了鯊魚劍、釘棍、刺球等等，每遇節慶，港叔便在廟埕上耍弄這些法器，最讓人看得驚心動魄的是刺球、鯊魚劍，因為每次都要弄得港叔背部鮮血直流。不過也沒聽說港叔因為舞弄法器而有破傷風等情事，有村人說，那是因為每回辦完法事，總有村人口含米酒，吹噴在港叔背部，因為酒精消毒，因此不曾有感染的情事。但也有村人說，主要還是太子爺神力保佑啦。這兩個說法，大家都相信。
進興宮每年的大事便是九月初九的「神明生」，而除了布袋戲之外，我最愛看的是以港叔為主角的「過火」。
過火都在九月初八日晚上舉行，下午四點左右開始焚燒木材，約在六點左右，木材燒成火炭，然後村人們有的捧著神尊，有的雙手持香，港叔長嘯一聲，跑過火堆，踢出一條火路，大家便在他身後，赤足而過，膽子大的，也會踢踢火炭。這樣子一共三趟，過火才完成，我父親雖是桌頭，但我從沒看過他下場，他只會在旁邊吆喝，後來也要我下去，跟著大家湊熱鬧。過火的感覺如何？那未曾撒鹽降溫的炭火是不是很燙？老實說，雖然不是「涼涼的」，但也不是燙得無法下腳。
港叔的乩童本事從何而來，有沒有神明教他，有沒有上過「速成班」，都沒有答案，我們反正都這樣想：他是乩童嘛，本來就會。
港叔的乩童工作為村民和遠地的信徒提供了很多心靈上的安慰，很多信徒問的問題不外乎幼童養育、老人健康、財運不順、沖煞著驚等等問題。古人說，問神著有不對，問醫生著吃藥，乩童對信徒的問題應對之道都是畫符、制煞等等。有沒有效？不知道，因為重大病痛或問題，村人還是選擇看醫生。
港叔和我父親是一種特殊的合作關係，他幾乎每天都會來我家找我父親，喝喝茶，但他一向寡言，因此也沒和父親聊什麼天。感覺上，他似乎把父親看成兄長，每天來和父親見見面，整天的心情便可以得到安定。
我求學歷程還算順利，也寫稿賺稿費，因此感覺上，港叔對我的關心，似乎比對他人多一點，例如他會突然問我：
「最近還好嗎？」
「還好啊！」
我都是這樣回答，然後就安靜了。
然後港叔就回去了。
上大學後，我寒暑假才回家，有時候想多睡一點，但這個計畫從來沒有實現過，因為港叔常常一大早就來，左鄰右舍的問早聲一剎那就把我吵醒。
港叔還是會問我：
「最近好嗎？」
「還好啊！」
有一次還多了一句：
「今年是『寅卯戌』三合，應該會不錯！」
「沒感覺耶！」
對話結束。
後來我回鄉的次數越來越少，待的時間越來越短，也不見得每次都會碰到港叔。
有一次回鄉，父親淡淡的說：
「你港叔過世了！」
父親說，港叔過世前，自己一個人拜訪了所有親戚，甚至走路到山上的頂坪，拜訪一位認我祖父為父親的「姑丈」。
後來，港叔就過世了。
驚訝之餘，我也忘了問港叔是怎麼死的，現在我父母親都已辭世，這個問題也沒人可以解答，也沒必要非有答案不可，反而有個問題始終盤桓在我心底：
港叔是早就預知他的辭世嗎？
我的腦海始終浮現一個場景：港叔頂著烈陽，滿頭大汗，形隻影單的在山徑上走著。
沒有港叔的進興宮，因為沒有乩童可以問事，比以前寂寥多了，我父親也只能做做日常的開關廟門和清潔工作。
港叔走了，我父母親也走了，叔嬸和很多長輩都走了，整個村子萬籟俱寂，雖然進興宮在堂弟的維護之下還勉強運作，但一個時代總是走到了盡頭。
其他人也在看
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 13 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 20 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 20 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 天前
男性結紮後精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」神祕結局
男性結紮（Vasectomy）是公認安全有效的避孕方式，但許多人對於手術後「精子去哪了」這個問題充滿疑惑，甚至擔憂精子會累積在體內造成身體負擔。泌尿科醫師陳忠佐近日透過社群媒體進行科普，強調結紮的原理並非讓睪丸停止生產精子，而是巧妙地阻斷了精子排出的路徑。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 14 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前