「港口王」分家！ 二哥涉詐落網 大哥擁「商標」澄清關係

警方搜查位於台南中西區金華路上的「港口王貴金屬」，震驚金飾業界。（圖／TVBS）

南霸天銀樓「港口王貴金屬」涉詐，據了解，起源於台南的港口王，三兄弟已經分家，二哥仍開設傳統銀樓名為「港口王貴金屬」，販售黃金200公斤給詐團幫助斷點，大哥才擁有「港口王」商標，但公司名為「金明成貴金屬」，緊急澄清兩家已無關聯。

警方搜查位於台南中西區金華路上的「港口王貴金屬」，震驚金飾業界。（圖／TVBS）

警方在搜查位於台南中西區金華路上的「港口王貴金屬」時，發現辦公室內存放大量現金，且查獲多塊被銀色鉛錫合金包覆的金塊，外觀看似普通鐵塊。據調查，涉案的王姓業者不僅將詐騙集團上億元現金存放在自家辦公室，還未經申報就販售至少200公斤黃金給對方，協助製造資金斷點。

廣告 廣告

金明成貴金屬王姓業者（大哥）強調，「港口王貴金屬」與「港口王金明成貴金屬有限公司」完全無關，「港口王」是一個在經濟部商標局註冊的專利商標，登記在金明成貴金屬有限公司名下。據了解，「港口王」源自台南，是一間有近60年歷史的老字號金飾店，原本由三兄弟共同經營，後來分家各自發展。大哥經營的金明成貴金屬已轉型為電商模式，販售「港口王金條」；二哥經營的港口王貴金屬仍維持傳統銀樓經營型態，主要販售「賓士金條」；而三弟則已退休轉行從事建築業。

「港口王貴金屬」捲入詐騙洗錢案，官網還出現165反詐騙提醒，顯得格外諷刺。（圖／翻攝網路）

其他銀樓業者表示，港口王貴金屬在業界一直以正派經營著稱，這次事件爆發讓大家都感到非常訝異。他們也提到，金塊交易通常都是以現金方式進行。

這起案件令人震驚的是，已經成為南部最大黃金盤商的「港口王貴金屬」二哥，竟然選擇與詐騙集團合作進行洗錢活動，不僅毀了多年來建立的良好商譽，也讓自己的專業形象全面崩塌。

更多 TVBS 報導

涉英史最大BTC洗錢 陸女錢志敏用「沈殿霞照片」辦假護照

好市多賣24K黃金手鍊價格曝 網一算嚇壞：工錢就1萬5

太子集團3人被收押！收到北檢勘驗公函 開走7超跑涉滅證

知名麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙洗錢！董事長蔡閔如收押禁見

