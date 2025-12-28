港口部落守護「海中玫瑰」 石梯坪建硨磲貝復育基地

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮豐濱鄉港口社區發展協會歷經3年調查，記錄約130顆野生硨磲貝，並成立石梯坪硨磲貝復育試驗基地，成為東海岸重要的海洋保育示範場域。

石梯坪位於豐濱鄉港口部落，背靠海岸山脈、面向太平洋，是阿美族世代生活的場域。港口社區發展協會常務理事陳杰敏指出，這裡的潮間帶與火山岩礁孕育多樣生態，其中最珍貴的就是被稱為「海中玫瑰」的硨磲貝。

硨磲貝一生大多固定在珊瑚或岩礁上，而最讓人驚艷的是牠色彩繽紛的外套膜，主要因為共生藻的寄生行光合作用，以及濾食維持生長，硨磲貝可說是珊瑚礁生態是否健康的指標性生物。

石梯坪目前發現的種類包含諾亞硨磲、鱗硨磲、長硨磲與圓硨磲，近年因觀光壓力與過度採捕而瀕危，2022年至2024年調查僅記錄124顆。

在海保署支持下，港口部落自2022年起推動第一階段行動：監測調查與生態教育宣導，並串聯相關研究單位、學校及鄰近團體。2025年邁入第二階段復育試驗，成立石梯坪硨磲貝復育試驗基地，並透過農業部水產試驗所的專業技術指導，實際進行在地野生小貝的復育試驗，將30顆生長於危險區域的野生小貝移植至安全水域，並觀察其存活與生長情況。

陳杰敏表示，在海保署在地守護計畫支持下，由熟悉海域的潛水高手組成監測小隊，長期進行生物調查。監測團隊沿著石門洞至港口部落海祭場、長約6公里海岸線畫分為6區，透過三角定位法記錄硨磲貝位置，並以水下攝影、測量框與衛星定位完整建檔。

除石梯坪發現硨磲貝，台東三仙台也有族群，宜蘭南方澳豆腐岬則有零星分布，離島的澎湖、綠島與蘭嶼都可見硨磲貝，但不同海域在顏色與品種上差異明顯，石梯坪以褐紅色外套膜居多，具高度辨識度。

陳杰敏說，透過監測與教育宣導，不僅讓族人重新認識海洋資源的價值，也將得天獨厚的生態環境完整傳承給下一代，希望石梯坪能成為東海岸重要的海洋保育示範場域。（編輯：李淑華）1141228