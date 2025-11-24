港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場

昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。

李明依和梁朝偉、劉嘉玲合照。（圖／翻攝自李明依IG）

李明依昨天在臉書發文分享，自己來參加多年閨蜜好友兒子的婚宴，幾乎所有好姐妹都盛裝出席，還見到好多多年不見來自世界各地的朋友。她也提到，梁朝偉也是座上賓，自己一直在找機會和對方拍照，沒想到梁朝偉還記得她：「以前我們可是一起打過保齡球呢！」

梁朝偉（左）、鍾鎮濤（右）。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

然而梁朝偉老婆劉嘉玲也在IG分享婚宴當天的畫面，可以看到包含邱淑貞、鍾鎮濤、張清芳、上山詩鈉等等的資深影星都來到現場，。另外，從李明依分享的畫面可見，像是張小燕、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻、柯耀宗等人也都現身。

邱淑貞、梁朝偉、劉嘉玲等影星齊聚。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

