港台群砲團爆「1人確診HIV」嚇到急團檢 成員身分曝光！醫證實：真的有人感染

有醫師表示，曾經遇過一群大學生及社會人士等人組團到門診求篩檢，原來他們組成打砲團，其中一人發現篩檢陽性。（翻攝自Pexels）

感染HIV不等於立即罹患愛滋病，不過HIV（愛滋病毒）仍是引起愛滋病（AIDS，後天免疫缺乏症候群）的病毒，據疾管署統計截至2024年底，全台已累計超過3.6萬名HIV感染者，且年輕族群感染人數上升。對此就有醫師坦言，曾經遇過一群大學生及社會人士等人組團到門診求篩檢，原來他們組成打砲團，其中一人發現篩檢陽性。

台中中山醫學大學今（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。據了解，全台已累計超過3.6萬名HIV感染者，且年輕族群感染人數上升，讓醫界相當憂心。

廣告 廣告

中山附醫感染科主任李原地分享個案示警，指門診曾遇過由香港、台灣人組成的打砲團，在台舉辦活動，身分包含學生、上班族等社會人士，彼此互相不認識，僅要求通過HIV篩檢就能參加活動，不過有一次活動前，前一名成員竟被驗出陽性反應，消息一出，嚇得其他曾參與過該團的成員驚慌失措，急忙揪團到門診要求篩檢，篩檢結果出爐，其中一人也不幸「中鏢」，確認感染。

另外，衛福部疾病管制署署長羅一鈞今也受邀出席活動，強調「U=U」（病毒量測不到Undetectable=不具傳染力Untransmittable）的國際共識，即使治療已能將HIV病毒量降到測不到，使感染者生活與一般人無異，但社會的刻板印象仍有待破除。

更多鏡週刊報導

正妹軍人慘遭3名高中生性侵殺害 北韓不管未成年當場下令立即處決

高雄人妻偷帶小王回家！夫驚見「裸體偷歡畫面」斷理智線 抓姦私刑凌虐下場GG了

「國民女友」祈錦鈅認2年婚告吹 苦撐破爛身心！揭離婚主因：我沒有條件很差