今(27日)天一早，香港警察前往香港大埔宏福苑的承包商，宏業建築工程有限公司辦公司進行搜索。因為宏業建築公司被爆出建築材料偷工減料、被居民發現施工人員在工地裡吸菸，以及維修工程拖太久高額的維修費用也住戶承擔。承包商的黑歷史，也因為這場災難一一曝光。

工程公司門口被堆滿一箱箱證物資料，香港警方前往這間宏業公司搜索辦公室，因為宏福苑大火，查出他們就是拉皮工程的承包商，港警在蒐證過程中也發現這起嚴重火災可能藏有致命的人為疏失。

廣告 廣告

香港保安局局長鄧炳強：「大牆的外牆，一些保護網、保護幕，一些防水帆布跟塑膠布受火之後的蔓延程度，比合規格的物料遠遠猛烈跟蔓延得快，這是不尋常。」其實這間香港宏業建築工程公司過去就爭議不斷，除了被爆出建築材料疑似偷工減料外，也被居民反映施工人員竟然在工地區域抽菸。另外，維修工程時間拖太久，至今已經超過1年，更讓住戶不滿的住戶承擔高價維修費，整棟大樓沒有警報聲。

起火第一時間畫面也曝光，火災警報器沒有發揮作用，大多數的住戶根本不知道發生嚴重火災，建案維修細項也曝光，從去年7月開始整修，但誇張的是到現在只有窗眉重建完成，預計工程要到明年6月才會進行拆網、拆棚作業。

星島頭條：「在於法案要求8座共1984戶，每兩個月分6期，繳交16至18萬元維修費，引起大量業主不滿。」香港網友也在網路上爆料，身為擔任宏福苑法團顧問的議員黃碧嬌，最近頻頻在網路為12月7號的候選人拉票，讓人不禁覺得是不是因為忙著助選才忽略建築安全，當局也開始調查這起大火是否涉及人為因素。





更多《鏡新聞》報導

港史上最慘五級火 死傷暴增人禍追凶1／香港宏福苑惡火連燒7棟 夜晚火星墜落、爆炸聲響

港史上最慘五級火 死傷暴增人禍追凶3／港警搜索承包商宏業建築公司 帶走資料約談員工

Stray Kids、IVE陸續飛抵香港 MAMA遇大火急改流程