港味登陸蘆洲！吃一口周潤發最愛的鬼馬菠蘿油！再戰小山高「鹹牛肉蛋治」，份量誠意爆表
由港人在蘆洲開的耀鴻冰廳 港味專門店，不是茶餐廳也不是冰室，
標榜是一間不被茶餐廳侷限的餐廳！
茶餐廳、冰室林立，但這家耀鴻冰廳 港味專門店真的超有水準，
一吃就讓人深深愛上，絕對值得特地來吃。
來到耀鴻冰廳 港味專門店可以吃到周潤發最愛的鬼馬菠蘿油，
菠蘿油在每間茶餐廳都不難見到，但第一次看到鬼馬菠蘿油。
雞尾包和雅果賓治也都讓我感到相當新奇。
耀鴻冰廳 港味專門店餐廳空間不算大，牆壁上有許多香港地名，
有些花俏而琳瑯滿目，頗有香港的特色。
耀鴻冰廳 港味專門店的餐點蠻簡單的，多士系列、波蘿油系列和經典港式飯麵，
價位上看起來稍高，但份量十足，重點是都很好吃。
凍鴛鴦的咖啡賣完了，所以改點了凍奶茶和鹹檸七，
凍奶茶的茶香醇蘊且不死甜，是很順口的奶茶。
帶有檸檬清香跟鹹味的鹹檸七，是每次到茶餐廳都喜歡點的飲料。
發哥最愛的鬼馬菠蘿油當然要吃一下，菠蘿油夾入半熟蛋、鹹奶油、蕃茄，
看起來普普通通，但吃起來好驚艷，而且一上桌就好香。
耀鴻冰廳 港味專門店的菠蘿油好酥好酥，蛋煎的很香，
鹹奶油配上蕃茄解膩又清爽，整體配起來好搭好好吃，讓人非常驚艷。
看到網路上評論的照片很吸引我的香蔥鹹牛肉炒蛋厚多士，
厚片吐司堆疊上如小山般的鹹牛肉炒蛋，一不注意就會山崩，給的超足。
炒蛋濕潤、滑嫩，奶香蛋香還夾雜著淡淡鹹牛肉的香氣，
雖然肉味跟肉感都不明顯，但喜歡吃蛋的朋友應該會喜歡這道。
每日限量限定的豆腐火腩飯，火腩指的是脆皮燒肉，有點像豆腐、脆皮燒肉燴飯，
配料同樣給的很有誠意，份量超足。
帶有勾芡的醬汁，巴在白飯上就像吃燴飯，香而濕潤，帶有濃郁的鍋氣，超驚喜，
豆腐軟嫩、脆皮燒肉扎實，還有香菇的juicy，整體的口味是很豐富的，味道也很讚。
完全跟在香港吃到的一模一樣，蝦仁滑蛋叉燒飯幾乎看不到底下的白飯，
叉燒肉、蝦仁、滑蛋滿滿一大盤。
白飯淋上醬汁鹹香下飯，搭配滑蛋就很簡單美味。
叉燒大塊且厚實，給的又多，約莫有五六塊，吃的超過癮。
一吃就讓人愛上的耀鴻冰廳 港味專門店，不管是菠蘿包還是飯類料理，都十分的滿意，
價位雖高但絕對值得，喜歡港味的朋友們絕對不能錯過蘆洲這家港式料理專賣店。
所在地址：臺灣新北市蘆洲區信義路294號1樓
營業時間：日 三 四 五 六 11:30-15:00
店家電話：02-8285-9868
文章來源：Irene's 食旅．時旅
