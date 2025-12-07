港國安公署傳喚外媒記者 矢板明夫：殺雞儆猴、香港徹底「中國化」

宏福苑大火後，香港國安維護公署竟於近日開始傳喚外國媒體主管與記者，理由是這些媒體在報導香港大火事件後「散布虛假訊息」。 圖：翻攝自網路

日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書粉專撰文指出，香港國安維護公署竟於近日開始傳喚外國媒體主管與記者，理由是這些媒體在報導香港大火事件後「散布虛假訊息」。對此，矢板明夫痛批，這種高壓作法目的明顯，就是「殺雞儆猴」，企圖在香港立法會選舉前壓制批評聲音，讓外媒不敢再指摘「香港的選舉不民主」，同時也警告市民別輕易接受外媒採訪。

矢板明夫回憶，自己在北京任職期間多次遭官方傳喚，深知那種壓力。他形容，「生殺大權掌握在對方手裡」，只要一句話就能被扣上「間諜」或「危害國安」的罪名，輕則被驅逐、重則入獄，而且最令人不安的，是那些單純接受採訪的中國友人也可能被牽連成「共犯」，家破人亡。「每一次被叫去，都戰戰兢兢，說每一句話都非常小心，生怕連累他人。」

矢板指出，香港大火奪走多人性命，若在正常國家，政府應追究官員責任、檢討制度問題；但如今香港卻反過來壓迫媒體、不讓記者報導真相，這已不再是昔日自由開放的香港，而是逐步被「中國化」的結果。

他並提到，近來台灣因禁止中國社群平台「小紅書」引發部分民眾批評民進黨政府「打壓言論自由」，但若看清香港現狀，就會明白什麼才是真正的「打壓」。矢板說，在中國，「你永遠不知道哪一句話會成為罪名、哪一天記者會被消失」，一切言論最終都得「對黨有利」。

他強調，台灣能討論、批評政府，是因為台灣仍是自由的地方；禁止小紅書並非審查，而是為了防範中國滲透、保護民主制度。「小紅書不只是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具，禁止它是捍衛台灣自由的重要一步。」

矢板最後呼籲，香港今日的情況正是台灣的警鐘——「自由其實非常脆弱，需要防衛。若不想步上香港後塵，就必須對來自中國的影響保持警覺。」

