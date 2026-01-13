港國安法案／黎智英與家屬未交求情信 檢方稱他過胖、健康穩定

編譯張渝萍／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英案自12日起開始求情。首日由黎智英、壹傳媒前行政總裁張劍虹以及負責國際遊說的「重光團隊」成員陳梓華和李宇軒求情，今（13日）則由《蘋果》高層陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光與楊清奇陳情。

根據報導，黎智英本人與家屬並未提交陳情信。

綜合港媒報導，壹傳媒創辦人黎智英及集團旗下3間公司，涉嫌違反《香港國安法》中的「串謀勾結外國勢力」以及「串謀發布煽動刊物」，去年12月15日被裁定全數有罪。

此案本月12日起開庭求情，預計耗時4日。與黎智英國安案相關的被告包括黎智英、《蘋果日報》三間相關公司，以及先前已認罪的6名《蘋果》高層包括張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，以及「重光團隊」的李宇軒、陳梓華，陸續出庭求情。

不過今（13日）已完成所有被告的求情，距離最後刑期宣判日已不遠。

黎智英。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

首日求情：黎智英與家屬未提交求情信

黎智英與家屬並未呈上任何求情信。

根據港媒《庭刊》報導，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻引述醫療報告求情指，黎患高血壓、糖尿病、視網膜靜脈阻塞，還有心悸、指甲感染及肌肉發炎問題，雖未對生命構成威脅，但這些症狀，再加上黎智英年屆78歲、被單獨囚禁，讓黎智英的獄中生活變得「困難重重」。

而副刑事檢控專員周天行引述懲教署醫療官的報告指，黎智英整體健康情況屬「平常（unremarkable）」，一直情況穩定，心理狀態正常。

此外，還特別點出黎智英體重變化。辯方指黎獄中體重消減10公斤，但懲教署最新報告顯示，黎今年1月體重為79.2公斤，較他於2020年12月最初還押時的體重只減少0.8公斤，「以亞洲成年人來說，屬肥胖（obesity）」。《庭刊》報導指，旁聽席此時傳出零星笑聲，黎望向旁聽席時不禁莞爾。

黎智英。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

檢方還繼續強調，就算黎獨立囚禁，黎的家人及朋友仍繼續有探訪，黎也有得到還押期間的權益，除家人可探訪外，還有福利官每天與其見面，還押期間可以看報紙、進行康樂活動和醫療等權益，更可安排到公立醫院看病，只是黎一直無提出要求。黎的求情部分在午飯前後共用了約1小時便完成。

首日求情：「重光團隊」陳梓華與李宇軒

根據《庭刊》代表陳梓華的資深大律師林芷瑩表示，陳的角色僅為「傳話人」，沒有參與策劃，量刑起點應低於主謀黎智英，即12至15年。林又指，陳冒着家人被滋擾及起底的風險，承受心理壓力出庭，在至今最重要的國安案中作出貢獻，已屬「超級金手指」，應獲50%以上、最多3分之2的減刑。

代表李宇軒的大律師沈仲文則指，李不是主謀，甚至從未與黎智英直接聯絡，主要負責國際遊說，各國後續制裁行動不一定直接由他催生。沈建議以10年為量刑起點，基於李協助檢方，應獲50%減刑。沈另表明不會指李屬「超級金手指」。

首日求情：壹傳媒前行政總裁張劍虹

前《蘋果》社長及行政總裁張劍虹審訊時曾出庭頂證黎智英，張的代表大律師求情時強調，張在案中角色較小、參與間接，僅跟從主謀指示行事，應以10年為量刑起點，並獲減刑至5年或以下；又指張曾把涉案文章及影片下架，及向黎表達憂慮等，嘗試減低串謀造成的影響，除協助檢方的至少50%減刑外，應額外獲5%減刑。

律師指出張劍虹品格正面良好，曾將持有的其中500萬元壹傳媒集團股份，捐給《蘋果》慈善基金。（翻攝畫面）

辯方又指，張品格正面良好，曾將其持有的其中500萬元壹傳媒集團股份，捐給《蘋果》慈善基金，以幫助癌症病人和弱勢兒童；張亦是虔誠基督徒，常參與教會服務，更遵從聖經教誨，將每月十分之一收入捐給教會。

次日求情：前《蘋果日報》副社長陳沛敏

求情第二日由陳沛敏開始求情，代表大律師李國威陳詞表示，陳在位期間，曾反對黎智英在《蘋果》刊登具爭議性的文章及節目，當時她已感到不當，她亦知道要及早離開《蘋果》或離職。

陳沛敏在求情信中有講到現在很後悔，她本應要謹守傳媒原則，但難以輕易離職，因為要工作及維持生計。（圖／維基百科）

在她求情信中有講到現在很後悔，她本應要謹守傳媒原則，但從1996入職起，她熱愛工作、心繫傳媒，後來身體出現嚴重問題，有經濟困難，不能輕易離職，因為要工作及維持生計。

次日求情：《蘋果》高層羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇

接在陳沛敏之後就是羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇的求情。

當中林文宗的大律師在求情陳詞中認為，林在案中角色不屬「罪行重大」，沒有參與公司事務，非最高層決策者，且在被控前已經辭職，離開犯罪串謀，因此符合《國安法》第33條的減刑條件，就算被列為「罪行重大」，也可以減刑至10年以下。

而代表楊清奇的江小菁大律師陳詞稱，楊屬中層職員，不是高層、無決策權，他只是聽取上司指示。江續指，楊是第一個自願去協助警方的被告，並提供6份不損權益證供，也有親撰求情信，顯示他有悔意。

法官聽完各人陳詞後，表示會盡快通知各方判刑日期。

