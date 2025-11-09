港型改設計 環團：難減誤闖

台電改變五接港型設計，以減緩對白海豚衝擊，但環團認為無法降低白海豚誤入的可能。圖為2022年公民團體在行政院前舉行「海洋日聯合記者會」，呼籲政府重視海洋危機。（本報資料照片）

台電縮小五接填海造陸面積，並改變港型設計，以減緩對白海豚衝擊，但環團不埋單，擔憂仍會增加白海豚壓力，導致牠們不北上，恐造成在北部區域性滅絕，呼籲政府不要為了開發天然氣，犧牲白海豚。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯指出，根據今年6月實際觀察，從北部過來的白海豚越過台中港北防波堤，將緊貼著台中港岸邊游進港區內正在施工的中油二接、五接預定地，所以不論本案外廓堤如何調整，白海豚仍很可能游入港區，而台電縮小港池開口，將導致牠們游不出去。

她強調，加拿大學者王愈超研究顯示，因為台中港工程及周遭船隻騷擾，近年白海豚通過台中港區域時，游動的速度愈來愈快，可想見牠們未來也將耗費更多體力以避開五接的建設，甚至可能導致白海豚不北上，進一步使其在北部區域性滅絕，目前白海豚數量及棲地正在減少，呼籲不應開發五接，政府更要思考台灣真的要為了以氣換煤的短期政策，犧牲環境嗎？

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之更直言，經過4年，台電將外廓防波堤改為以北防波堤堤頭平行線為準的設計，表面上是微幅縮小開發範圍，仍無法降低白海豚誤入的可能，完全只是台電的「白海豚猜想」，與「白海豚會轉彎」的荒謬論述相差無幾。

台灣媽祖魚保育聯盟常務理事、彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，即便台電縮小五接開發範圍，但仍興建在白海豚棲息地，尤其白海豚數量減少，任何新增的壓力源都是威脅，且台中港還有二接，儲槽集中在此，若發生戰爭，也會有國安風險，呼籲五接暫緩開發。