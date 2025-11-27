港大火猶如倫敦格倫菲爾案翻版 專家：易燃覆層與高樓層成關鍵

編譯莊佳芳／綜合報導

香港新界大埔宏福苑於26日發生五級火警，為香港火警制度中最高級別，死傷與失蹤人數仍持續上升。專家指出，這起火災與2017年的倫敦格倫菲爾大樓（Grenfell Tower）火災有多個相似之處。首先，外牆覆層與工地鷹架是否使用易燃材料，可能使火勢迅速蔓延；其次，高樓層救援難度極高，讓消防員面臨更大風險。更複雜的是，宏福苑由多棟高樓組成，火勢在建築間反覆蔓延，形成「骨牌效應」，使救火行動遭遇困難。

廣告 廣告

火勢在消防車雲梯到達不了的地方時，就只能從內部滅火，但同時也讓消防員深陷險境。（示意圖／PIXABAY）

相似處１：易燃材料覆蓋大樓

消防工程顧問公司Basic Expert總經理巴內特（Jonathan Barnett）表示，格倫菲爾大樓火災中，大樓外牆覆層（cladding）使用了易燃材料包裹，因此火勢迅速蔓延，最後釀成72人喪生的悲劇。

目前香港宏福苑火警的起火原因尚待釐清，警方預計將針對建築材料、鷹架是否助長火勢蔓延，進行深入調查。支持香港工地使用竹製鷹架的一方認為，竹製鷹架重量較輕，在香港狹小的空間內比較方便運輸。但過去香港政府就曾警告，竹製鷹架可能造成的火災隱患。

《紐約時報》引述巴內特的分析稱，竹製鷹架與可能是布料或塑膠製成的覆層，可能形成了跟格倫菲爾大樓火災一樣的作用。他表示，這些材料作用下，是讓火勢迅速蔓延的因素之一。

香港高聳而密集的建築，被認為是救火困難的原因之一。（示意圖／PIXABAY）

相似處２：高樓層難滅火

救火用的水如何輸送到高樓層？這同樣是兩起事件的相似之處。香港宏福苑共由八棟31層樓高的大樓組成，共有1984戶，可以容下超過四千名居民，而格倫菲爾大樓則有24層樓。從香港火警的影片中不難發現，消防車的雲梯幾乎只到燃燒建築物的一半高度。

巴內特說明，火勢若蔓延到消防水帶到達不了的地方，就只能從內部滅火。巴內特進一步表示，內部滅火會讓消防人員置身險境，且消防人員架設設備時，也會阻礙人員從建築物內逃生。

香港宏福苑火災情況更複雜

波士頓伍斯特理工學院消防工程系教授西梅奧尼（Albert Simeoni）表示，香港此次火災事件比格倫菲爾大樓火災更難救援的原因是，火勢從高層建築蔓延到另一棟高層建築，他稱為「多米諾骨牌效應」（Domino effect）。

西梅奧尼解釋，當火勢蔓延到樓頂時，火星和燃燒的碎片會掉落，濺到另一棟樓的鷹架上，導致火勢反覆蔓延。他表示，這樣的情況下，救火行動幾乎會在每個階段都受到干擾，他補充，「這簡直就是一場惡夢，火勢猛烈、碎片不斷落下，消防人員甚至無法妥善部署裝備」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

香港大火不斷更新／奪44命、279失聯 港人點出用中國檢測標準恐是元凶

扯！8棟31層高樓社區竟無火災警報 住戶靠在外旅遊女兒通知才逃命

宏福苑火勢沿外牆狂竄成巨型火柱 居民回憶驚悚時刻：本以為是鞭炮聲

離奇巧合？！香港惡火釀44死 天空神秘粉橙長雲如天橋指向火場

