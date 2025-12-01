港大火菲傭「肉身護嬰」！ 前雇主：她性格會捨身救人

香港宏福苑大火。（圖／東森新聞）





一名菲律賓籍看護羅多拉才來香港工作沒幾天，就遭遇這場惡火。事發當下，他和一名3個月的女嬰受困屋內，她用肉身護住女嬰，讓香港網友稱讚他為現代英雄，羅多拉在菲律賓的前雇主，受訪時更說，羅多拉是她見過最有愛心的人，捨身救人完全就是她的善良本性。

說著說著眼眶又紅了，因為照片中用肉身護住3歲小嬰兒的人，正是她曾經聘請過的護傭羅多拉。

受困菲籍看護羅多拉：「救命啊火已經燒過來了。」

前雇主羅妲琳：「她真的是最有愛心的人，她被困在火場裡，還緊抱著那個嬰兒，這完全就是她的性格，她始終沒有放開那個，不是自己孩子的嬰兒，我真的非常敬佩她。」

羅多拉在菲律賓的前雇主受訪時表示，羅多拉是她見過最有愛心的人，因此即使結束工作關係，她仍把羅多拉當成家人一樣，只是沒想到，羅多拉才到香港沒幾天就遇上這場5級大火，由於她肉身擁護小女嬰，緊急送醫後，女嬰沒有生命危險，羅多拉則是在加護病房插管治療，而他捨身救命的故事也被傳開許多香港網友，都稱讚他為現代英雄，紛紛來獻花祈禱她早日康復，並為不幸罹難者獻上哀悼。

菲律賓外傭貝莎娜：「我替她感到難過，但我向她致敬，她在那樣的悲劇中，仍然做得那麼好。」

香港這場大火燒出了高樓的安全隱患，也燒出外籍雇傭多年來的艱難困境。菲律賓外傭貝莎娜：「我希望這能讓香港社會，看到外傭的重要性與價值，即使在最悲慘的情況下，我們也不會丟下自己的工作。」

目前仍有許多外籍雇傭下落不明，或是在火中失去護照、工作證件等物品，仲介業者也呼籲港府災民救助應該要幫忙外籍雇傭，他們離鄉背井遭遇火劫，更需要被看見、被妥善安置和協助。

