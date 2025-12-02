港大火頭七悼念 港府設委員會徹查 卻叫停志工救災

圖／達志影像美聯社

香港宏福苑大火今天(12月2日)頭七，但死亡人數仍隨著火場清理工作的推進而持續攀升，週二來到156人死亡。官方坦言因為火場高溫燒了太久，部分遺體恐已成灰燼，這讓失聯的30名外傭恐將生不見人，死不見屍。港府宣告喪生外傭將獲得約80萬港幣，大約322萬元台幣補償。每個災民家庭則可得到5萬港幣的生活津貼，但不少受災戶至今無人聞問。因為香港與兩個多月前花蓮出現「鏟子超人」一樣，大火後都有大批民眾自發擔任救災志工並提供物資，但港府擔心民間團體串聯引發不穩，勒令全面暫停，只能由官方組織協助救災。

香港宏福苑大火，週二(12月2日)進入「頭七」，部分遇難者家屬請來道士進行路祭，期盼讓逝去的靈魂能回返安息。

九龍殯儀館當天也開放禮堂，並舉行佛教和道教儀式，讓民眾自由進場獻花，表達哀思與悼念。

港人 何先生：「今日頭七，我覺得整件事很沉重。」

港人 蔡先生：「火警設施不響那些，大家也想知道，哪一環節出錯？」

儘管各方追悼、嘆息不斷，官方也持續派員推進災區，試圖盡可能地搜尋出所有遇難者遺體，給家屬一個交代。然而…

香港警務處傷亡查詢中心主管 曾淑賢：「因有些遺體已變成灰燼，所以我們都不排除最後未必能將所有失聯人士帶出來。」

香港警務處新界北總區指揮官 林敏嫻：「我們一定會盡我們最大的努力，在災區找尋所有能夠找到與死者有關的物品，令他們能找回一個名字，能讓家人與他們做最後的道別。」

官方週二(12月2日)再次提高死難者人數，來到156人。至於目前還處在失聯狀態的30人，恐將面臨「生不見人、死不見屍」的無奈結局。劫後餘生的宏福苑倖存住戶們，也對未來的生活感到茫然。

宏福苑居民 李太太：「大人可以接受，但小朋友接受(不了)。一天之內看到房子被燒掉了，心情很不開心，經常覺得沒有了玩具、書包、書本。」

宏福苑居民 李先生：「因為有老人家嘛，他們仍在驚慌，希望他們心情穩定下來。」

儘管港府承諾會為受影響的家庭，每戶提供5萬港幣，大約20萬元台幣的生活津貼，也會提供暫時的居所以及相關援助。但在港府人力不足下，不少受害家庭，至今仍面臨無人聞問的狀態。

宏福苑居民 盧小姐：「暫時還沒有社工聯絡我們。許多援助基金，要戶主親自到大埔申請。戶主是爸爸，他年紀較大，(港府)也不容許我為他辦理，有困難在這。」

相關援助的進展龜速，與港人自動發起的義工救災活動，遭港府一聲令下全面暫停有關。

在宏福苑火場附近的「廣福邨」社區廣場，從大火隔天起，就湧入大量志工與民眾捐助的救災物資。民眾還主動把物資分門別類排好，方便災民隨時領取。

志工更舉起看板，呼籲民眾自律的同時，也自發維持領取物資的秩序。

花蓮光復志工(09.26)：「各位請往裡面走，會統一安排。」

整個公民社會的自發凝聚與情感互助模式，與兩個多月前花蓮光復堰塞湖溢流災難後的「鏟子超人」志工潮，如出一轍。

然而，原本從早到晚人聲鼎沸的志工救災據點，卻在港府嚴令要求下，大火第三天深夜，被迫一夜之間，完全撤離。官方還要求，所有救災工作只能由港府主控的「政府關愛隊」進行。

宏福苑志工vs.記者：「我已經盡了最大努力了，我沒有後悔(參加志工)。我盡力平復我的情緒。(這一切(撤離)來得非常快。對當局如此神經緊張的反應，你有什麼想說的嗎？)我認為政府很大的擔憂源於過去的一些事件，他們可能會將此事與先前的事件相提並論。本質上，兩者非常相似。」

被迫撤離的志工坦言，因為整個香港公民社會的反應，與2019年反送中抗爭期間的團結意志非常接近，官方擔心宏福苑火災引發的民怨，可能隨時讓當年席捲整個香港的燎原怒火重現，因此連救災都嚴格採行「官進民退」，避免民間自發的組織互相串連，凝聚出更大的力量。

港府勞工及福利局局長 孫玉菡：「在這次大火裡面，包括身故的外傭，我們估計每個人大約可以得到80萬港元的補償。」

港府證實，目前失聯的30人都是外傭。除了確認遇難的外傭，可以得到補償金外，受傷外傭也有5到10萬港幣慰問金。

其中就包括這名，在大火前一天才剛到香港工作，還在火場中奮勇救助屋主與她所照顧的三個月大女嬰，一起逃生的28歲菲傭艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）。

香港特首 李家超：「將所有需要負上責任的人，均繩之於法。我要求調查到底、認真改革。」

香港特首周二雖然宣告成立一個由法官主持的獨立委員會，來審視宏福苑大火的起火原因，以及快速蔓延造成嚴重死傷的各種因素，官方還公布10條熱線呼籲民眾提供線索，但這個委員會的獨立性，以及具備那些調查能力，港府卻隻字不提。反而重申本周日的選舉極其重要，甚至還有利於大火後改革工作，因此將如期進行。

港人：「我不能說這已足夠。」

但港人對於港府做法是否買單，週日的投票率或許會是一種表態。

