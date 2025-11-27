港大火「竹鷹架」挨批！ 專家：台多用在「拆除房屋」時

香港建案還保留傳統工藝，使用竹編鷹架。（圖／路透社）





香港建案習慣使用「竹鷹架」，成本低非常多，搭架的效率又快速，卻成火警致命傷其實台灣也有這種竹鷹架，比例大概約兩成左右，專家就指出，常用在拆除房屋的時候，不過現行的勞動安全檢查法，針對竹子的項目並不多。

濃煙中，整排鷹架從高樓往下墜，還有好幾根竹子，脫離主體直落在地，香港建案還保留傳統工藝，使用竹編鷹架，這回發生嚴重火警，讓各界探討竹鷹架安全性，而事實上，台灣也有使用竹鷹架。

鷹架業者：「（台灣）竹鷹架應該有2成不算高，比較大宗大概是房屋拆除的時候，（竹鷹架）成本比較低，比較容易克服台灣的建築型態，因為台灣很多防火巷已經縮到很小，跟鄰房會很近，所以你用鐵鷹架那個空間放不下。」

鷹架業者指出，除了效率快，也因為竹子比較細，包括雨遮或鐵窗間，都可以閃過去，比較容易搭建，竹鷹架成本，也比鐵鷹架低很多，竹子一支100多塊，一組鐵鷹架則要2、3000元，業者舉例組一組鷹架，鐵製需要20組至少要4萬元，但同樣大小，竹子只要10支1000多元。

鷹架業者：「台灣的勞動安全檢查法在這個規範上面，其實已經沒什麼在討論竹鷹架，規定在列的都是鐵鷹架。」

法規中並沒有禁止使用竹製鷹架，但有規定大小，還有限制間距等，不過在台灣鐵鷹架還是大宗，規定更嚴格，得符合國家標準。

全國建築安全學會理事長高士峯：「台灣的鷹架是鋼管，或鍍鋅鋼管或鋁製的，所以這些是不可燃的，在香港習慣用易燃材料的木材搭成的鷹架，而且把每一棟的鷹架都連在一起，所以會造成火勢向兩面，或向上快速擴散。」

根據了解除了鷹架，香港火警原因可能是使用的防護網沒有阻燃效果，而在台灣多數使用鐵鷹架下，通常是覆蓋尼龍或塑膠布來防塵，專家提醒，國內法規沒有要求要阻燃，因此也要以香港事件引以為戒。

