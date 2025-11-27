港女大生淚憶火災瞬間！聽到媽媽電話裡「尖叫一聲」失聯

「我（26日下午）正在大學裡，突然接到朋友電話說家裡起火了。我馬上打給媽媽，只聽到她在尖叫，好像有東西掉下來，然後電話裡就沒有聲音了。」20歲的香港大學生陳嘉欣（化名），含著淚描述當時情景。

大批宏福苑住戶今在臨時避難所休息。 （圖/美聯社）

陸媒《每日經濟新聞》報導，陳嘉欣在宏福苑長大，與母親、外婆相依為命。26日下午的大火，完全打亂這個家庭的生活。今天凌晨，她裹著毛毯坐在安置點，焦急等待家人消息，「我外婆行動不便，坐輪椅，現在完全聯絡不上。」

另一名居民郭姓男子回憶，「我（26日）下午3時多回到家就看到火，最先是靠海那棟起火，然後燒到旁邊去。」他說，當時風向從北風轉為東風，「燃燒物掉下來後直接被吹到其他樓，火勢一下就蔓延。」

廣告 廣告

陳嘉欣透露，有鄰居表示聞到煙味，趕緊跑出去看，但一直都沒聽到警鈴。另一名何姓居民也證實，「最大的問題就是火來了但完全沒聽見警鐘，物管也沒有大聲通知大家撤離。」

另一名居民劉家明（化名）坐在街邊，望著火場，捧著剛領到的衣物與食物，滿臉悲戚，「火來得太快，也燒得太快，很多人根本來不及反應。外牆的工程布被點燃後像塑膠一樣燃燒。」劉家明說，他的一名鄰居家中的哥哥、母親與外籍移工3人，被困火場，「他們最後傳出的照片是流鼻血」，目前仍下落不明。

延伸閱讀

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元

WBC/何時向國家隊報到？使用說明書？ 大谷翔平首發聲