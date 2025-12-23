港女箱屍案也在這！張文擬發「第3波攻擊」12/25飯店已訂好「連住3天」

社會中心／綜合報導

張文疑打算發動第三波攻擊，連旅館都已經訂好。（圖／翻攝畫面）

27歲的張文19日犯下「滔天大罪」，父母今（23日）出面向社會大眾下跪致歉，代替兒子說出「對不起」。不過張文的死是意外還是他選擇了結自己的方式，目前眾說紛紜。據了解，張文生前竟然還預訂了中山區另一間旅館，入住時間就在聖誕節，警方懷疑，若張文還活著，這間可能就是他的第3波攻擊日。

根據《鏡新聞》報導，張文生前透過Booking訂房平台，預訂了中山區的一間旅館，巧的是，這間旅館7年前曾發生過香港情侶箱屍命案，這樣的巧合，是意外還是張文的刻意安排，警方還要過濾釐清。

張文透過訂房平台預訂了3天住宿。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文入住的時間訂在12月25日，一連住3天，到27日才退房，也讓人懷疑，張文若是還活著，是不是打算發動第3波的攻擊。

案發後，持續追蹤調查，除了發現張文的房間存有大量未使用的汽油彈外，Google地圖也都有標示記號，警方研判，張文可能計畫在兩波攻擊後，再回到旅館拿汽油彈，繼續前往下個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊，根據種種跡象推測，張文墜樓死亡很可能是意外。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

