港女驚台北生活成本高：薪水 4、5 萬怎麼活？ 網友點關鍵問題

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導



一名香港女子近日在論壇發文分享，她來台北實習後，發現物價比原先想像中高，讓她不禁好奇「拿4、5萬薪水的人究竟怎麼生活？」貼文曝光後引發討論，不少台灣網友直呼非常難生存，「台北要生活，最好住家裡省房租」。

一名香港女子近日在論壇發文分享，她來台北實習後，發現物價比原先想像中高。（示意圖／Unsplash）

原PO以「香港人來台北感到震驚」為題在Dcard發文，透露她在台北外食常常一餐就超過400元，讓她覺得以月薪4、5萬的收入，要在台北生活似乎不太容易。她直言，雖然台北房租比香港便宜許多，但整體開銷加總後，生活壓力也不低，買房更是遙遠的目標。

她也分享兩地薪資差異，表示自己在香港念書與工作，香港金融業畢業起薪約為台幣12萬，「只能算勉強過活」。相比之下，台灣許多專業薪資落在4、5萬，然而在香港速食店工作薪水就可能有4萬台幣，讓她不禁質疑「對專業人士是不是有點不公平？」

貼文引來大量討論，不少台灣網友表示認同，「非常難生存，租金1萬、伙食1萬，加上交通、保險等固定支出很快就破3萬」、「物價漲幅真的遠超過薪資」、「台北要生活，最好住家裡省房租」、「生存Ｏ，生活Ｘ」。也有人補充，中南部薪資更低，「一堆3萬出頭的工作」。

但也有人持不同看法，認為是原PO的生活方式成本太高了，「餐餐400當然不行」、「可以住新北省租金」、「香港薪水高但物價也高，不能只比單一項目」、「有領4、5萬能生存的方式」。

