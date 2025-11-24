港婦吃饗食天堂OHCA 疑身體出狀況非食物噎到

1名香港旅客23日晚上與家人到高雄夢時代的饗食天堂自助餐廳用餐，突然暈倒失去生命跡象，經搶救後目前仍在加護病房觀察中。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕來自香港的68歲張姓婦人昨晚與家人到饗食天堂高雄夢時代店用餐，晚間7點半多傳出暈倒失去生命跡象，經緊急搶救後恢復生命跡象，目前仍在醫院加護病房觀察中，不過，據了解，張婦暈倒前有頭暈、嘔吐，加上喉嚨未發現異物，目前血壓狀況還不穩定，疑似是身體出狀況而非被食物噎到。

院方指出，張婦昨晚8點10分由救護車送到醫院後，經醫師急救恢復生命徵候，目前血壓狀況還不穩定，還在加護病房觀察中。

據了解，張婦是在取餐過程突然倒地、失去意識，當時餐廳內用餐的客人中，有2名護理師協助進行施作心肺復甦術，一度傳出張婦是被食物噎到導致，但救護人員到場未發現喉嚨有異物，醫院也沒有檢查到異物，由於家屬告知張婦暈倒前曾有頭暈、嘔吐症狀，加上張婦目前血壓狀況仍不穩定，事發原因仍待進一步釐清。

