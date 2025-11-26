港婦高雄餐廳突倒地！搶救4天仍不治 家人悲痛中斷旅程

這起意外發生在23日晚間7時41分左右，該名香港婦人與家人在高雄夢時代購物中心內的知名自助式餐廳饗食天堂用餐。婦人當時並未進食，僅與家人交談，疑似從廁所返回座位後突然感到不適，隨即倒地失去意識。

事發當下，現場剛好有一名下班的護理人員見狀，立即上前協助施行心肺復甦術，餐廳人員同時撥打119請求支援。消防局接獲通報後，派遣兩輛消防車及四名消防人員趕往現場，救護人員抵達後持續給予必要的醫療處置，並將婦人緊急送往醫院急救。

廣告 廣告

醫護人員在急救過程中，並未在婦人口中發現任何異物，初步排除噎食的可能性。婦人送進加護病房後，情況始終未見好轉。經過醫療團隊連續4天的搶救努力，婦人仍在26日清晨4時宣告不治。

婦人的兒子及兒子的女友在獲知噩耗後，情緒相當哀痛。兩人於清晨前往殯儀館完成筆錄，等待相驗程序完成後，將能再見母親最後一面。這起突發事件讓原本愉快的家庭旅遊行程被迫暫停。

針對此事件，饗食天堂在24日發出聲明表示，事發當時現場服務人員已依照既定程序，第一時間進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。餐廳方面強調將全力配合相關單位調查，待狀況全盤釐清後，會再對外作出更進一步的說明。

目前檢警已介入調查，遺體已送往市立殯儀館進行相驗，將進一步釐清婦人的確切死因。這起事件提醒民眾在外用餐時應注意自身健康狀況，如有不適應立即尋求協助。

更多品觀點報導

中國客不來沒在怕！日本旅遊業者曝心聲

陸客喊卡北海道不怕！台灣遊客狂湧店家感動：謝謝支持

