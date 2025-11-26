港婦高雄饗食天堂突倒地！搶救4天仍不治 死因成謎...兒悲痛等相驗
香港68歲張姓婦人日前與家人赴高雄夢時代饗食天堂用餐時突然倒地失去生命跡象，經兩名護理師及救護人員搶救後送醫，一度恢復心跳但病況始終不穩。醫療團隊連續搶救4天，仍於今（11/26）凌晨近4時宣告不治。兒子與兒子的女友悲痛前往殯儀館做筆錄，正等待檢方相驗，確切死因仍待釐清。
據了解，婦人在取餐過程突然失去意識倒地，餐廳內兩名下班護理師立即上前施作CPR，救護人員到場後迅速將她送醫搶救，雖一度恢復呼吸心跳，但血壓始終不穩，需插管並在加護病房觀察。
張婦倒地當時，雖一度被懷疑是異物噎住，但現場與院方皆未在口腔及呼吸道發現異物，且事前她曾出現頭暈、嘔吐情況，初步推測疑為身體突發狀況，確切死因仍待釐清。
經醫療團隊搶救4天後，婦人於26日凌晨近4時宣告不治。兒子與兒子的女友悲痛到場，依程序到殯儀館做筆錄，等待檢方相驗時間，以釐清真正死因，並再見母親最後一面。
對此，饗食天堂23日回應，第一時間已有員工依程序協助急救，目前仍全力了解事件，並強調顧客安全與健康為最優先，待後續釐清後將再統一說明。
