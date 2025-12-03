港媒發現有大廈維修用山東棚網 檢測報告疑是假

（中央社台北3日電）香港宏福苑大火主因之一是棚網不合規格。據港媒報導，有使用山東棚網的屋苑貼出北京的檢驗中心報告，但檢測機構接受查詢時指報告是假的。負責宏福苑大維修的宏業建築，在其他大廈維修也採用同一間山東公司的棚網。

據香港01近日報導，正進行大維修的長沙灣怡閣苑，有大廈大堂張貼了2份分別由「濱洲市檢驗檢測中心」及「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。被檢驗的是「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網。

柴灣峰華邨的維修工程也採用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，工程承辦商於11月27日，即宏福苑大火發生翌日，向業主立案法團提交「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。

兩份北京的檢驗中心報告，都列明是2025年發出的。

報導表示，記者向該北京的檢驗中心查詢，職員表示，已在2019年改名，刪去「監督」二字，現時名稱為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，並指「2019年以後發出，帶『監督』兩個字的都是假報告」。

至於怡閣苑展示的「濱洲市檢驗檢測中心」報告，在檢測中心官網的查詢系統亦找不到紀錄。記者曾致電檢測中心，但無人接聽。

怡閣苑維修承辦商是「中國水利電力對外有限公司」，峰華邨的維修承辦商是「文源建築工程有限公司」。

報導表示，11月27日即宏福苑大火後翌日，房屋署特別審查組曾到長沙灣怡閣苑抽查棚網，指結果達政府的防火標準。

根據香港01此前報導，負責宏福苑維修工程的宏業建築，同時負責炮台山富澤花園富嘉閣的維修工程。根據屋苑居民拍攝大廈貼出的檢驗報告，顯示採用的棚網也由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並由「濱州市檢驗檢測中心」化驗。記者在檢測中心官網的查詢系統均找不到紀錄。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141203