港媒稱川習會後 限縮台灣選擇

香港《南華早報》一篇意見專欄指出，美陸貿易談判下，美國總統川普尋求快速達成協議，大陸國家主席習近平則在爭取時間，雙方都希望維持市場穩定、維護自身權威，過去曾依賴軍事嚇阻的局面，如今已轉為相互算計。川習釜山會談未提台灣，雖降低了戰爭風險，卻同時限縮了台灣的選擇空間，美陸在台灣問題上的默契，可能會逐漸固化為慣例。

經濟智庫梅肯研究院亞洲區主席胡以晨，16日以「釜山沉默：大國務實主義如何重塑台灣未來」發表意見專欄，他曾是《南早》的前行政總裁。

他說，台灣的政治局勢正發生變化，讓可控的穩定更易實現。鄭麗文10月當選國民黨主席，藍白有望在2028選前合作，若最終由藍白組政府，他們領導的聯合政府或會在兩岸關係上，採取務實路線。對北京而言，這將是自前總統馬英九以來，最易於溝通的對應者，對華府，則難以將台灣塑造成在前線遭受圍困的民主國家。

胡以晨點出3個時間點，分別為習須在2027年召開的二十一大前，展現統一進程的成果；台灣2028年1月舉行總統大選；川普任期在2029年1月結束。

在這段時間內，低調的妥協有可能演變成慣例。若台北的藍白聯盟選擇進行有架構的交流，而美國的製造業回流也達到一定規模，雙方都會偏好維持現狀，就算白宮換人也未必能逆轉。

兩岸之間，北京以經濟手段即可奏效，例如擴大《兩岸經合架構協議》（ECFA），或航班與觀光逐步恢復，可讓雙方的商業利益綁在一起，久而久之，因為穩定與依賴便會促使兩岸皆有所克制。

胡以晨指，川習未談台灣的「釜山沉默」不只是外交手段，更是一種妥協。北京贏得了時間，透過政治和貿易將台灣向內拉近；華府則在重建國內供應鏈的同時，避免了衝突。雙方都可在沒有衝突的情況下宣稱成功，但代價是台灣的自主權被納入這場交易中。他認為，台灣的未來將不會在戰場上決定，而是在董事會、選舉和投資中成形。