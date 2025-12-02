港媒記錄災後全城「愛心接力」 災民怨過渡屋：離家太遠！

香港宏福苑大火將滿一週，重建路迢迢。（圖／達志影像美聯社）

香港當務之急，是幫上千戶無家可歸的災民，安排臨時住所。不過安排的過渡性住屋，有些距離災民原先的生活圈太遠，不僅工作、上學不方便，必須定期回診的老年人，更是無所適從。不過這次大火，看到香港的民間力量，很多人主動來幫忙，除了搬運物資，也陪災民聊聊天。

香港宏福苑大火後，全港市民展開了一場感人的愛心接力行動，不分年齡、背景的志工們紛紛投入救災工作。從大埔區居民Mable到社工系大一學生Florence，從運送物資的「步兵」阮先生到關心外籍傭工的鄧先生，都展現了香港人團結互助的精神。然而，災民面臨的挑戰才剛開始，失去家園的痛苦、臨時住所的不便以及未來重建的困擾，都是他們必須面對的現實難題。

大火發生當天，正在醫院看病的大埔區居民Mable目睹醫護人員因火警全員出動後，決定出院後立即趕往現場支援。Mable表示，看到不分晝夜、各年齡層的市民都走出來幫忙，甚至有學生放學後仍背著書包來支援，讓她深受感動，她不相信年輕人躺平的說法。

社工系一年級學生Florence特地從元朗趕來提供協助。Florence表示，她想起多年前嘉利大廈大火的悲劇，許多人至今仍活在陰影中，所以她不願只是待在家中什麼都不做。雖然還不是註冊社工，但她和同學們透過簡單的傾聽和關心，為受災家屬帶來慰藉。這次經歷讓她第一次深刻體會到什麼是人民關懷。

在救災過程中，志工們自發組織起來分類物資。由於火警現場封路，交通堵塞，志工們只能徒步將物資送到社區會堂給災民使用，這些志工被港媒稱為「步兵」。阮先生就是其中一位「步兵」，他意識到災民突然失去日常物資的困境，已經徒步往返20多分鐘的路程三次，運送必需品。

除了火災現場，位於烏溪沙青年新村提供900個臨時住宿的地方同樣需要大量物資。林先生主動協助運送飲用水，他表示已經去過廣福邨，接下來還要前往烏溪沙，希望能盡己所能提供幫助。這次大火也奪走了許多來自菲律賓和印尼的外籍傭工生命。鄧先生強調，這次災難應該無分彼此，香港人也應該關心這些拋下家庭來港謀生的外籍傭工，否則她們的處境會非常淒涼。

然而，民間力量再大，災民仍需獨自面對巨大損失。許多人花了畢生積蓄購買的房子付之一炬，政府提供的一萬元加上其他贊助約港幣三萬多元，對於重建家園遠遠不夠。雖然港府努力安頓災民提供免費住屋，但大埔區以外的過渡性房屋讓許多在大埔住了幾十年的居民感到不便。有災民表示，這樣的安排讓他們不知所措，希望能住在不要太遠的地方。此外，部分災民也對是否要原地重建家園有不同看法，認為心理創傷太大難以承受再次入住。在香港宏福苑大火將滿一週之際，對倖存災民和港府而言，挑戰才正要開始。

