港媒：中國大學欠缺自由熱情 難錘鍊獨立健全人格

（中央社記者張謙香港6日電）有港媒分析，中國的大學日益注重考試及學業，缺乏自由、熱情和探索氛圍，令學生感慨回到高中的高壓讀書氛圍時代，而這種氛圍也難以錘鍊獨立健全人格。

香港星島日報今天刊文表示，中國各大學「高中化」的趨勢正在加劇，學生面對的壓力有「早操晨讀、上晚自習、刷題提分、開家長會……內地就業形勢嚴峻」，以至以「讀研（研究生）」為目標的大學生越來越多。

文章表示，一些大學生埋怨，剛剛經歷高考大戰的學生們，還沒來得及鬆口氣，又要為了保研（即成績優秀的應屆大學畢業生不必參加統一碩士研究生入學試，而是通過學校的考核，可被直接推薦升讀碩士），繼續被困在成績和排名裡，原本屬於中學的管理模式也紛紛登場。

大批學生感慨，「誰說上了大學就輕鬆自由了？大一怎麼好像『高四』，感覺比高中還辛苦！」

對於中國各大學的學習有多累，文章舉例指出，貴州銅仁學院一名大二學生上月在校內跳湖輕生，其遺書多次提及早晚自習帶來壓力。

對於這種壓力，中國大學生在社交媒體的吐槽比比皆是，如剛進大學時懷揣着獨立、探索的夢想，以為終於能做自己想做的事，可還是「考考考」模式；大家選課都是功利性的，以績點為目標，而非興趣，因為績點關乎獎學金、保研一連串事情；宿舍室友的關係都不太親密，因為視彼此為保研的競爭對手。

據指出，為了防止學生疏於學業，中國不少高校的管理手段持續升級，要求統一上早晚自習、上課簽到，有些學校甚至禁止學生在課堂上使用電子產品，還建立家長微信群，讓家長督促孩子完成學習任務。

文章評論說：「大學與高中教育的本質差異，在於其教育目標從單一的知識傳授維度，拓展至包括創新能力、社會責任感、批判性思維等在內的多元維度。然而，大學生活中那些本該有的自由、熱情、探索正在悄然退場，取而代之的是競爭與被掌控的窒息感。這種環境不僅嚴重阻礙大學生自主意識的培養，更使其難以錘鍊出獨立健全的人格特質。」（編輯:陳鎧妤）1141106