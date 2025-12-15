港媒：中國新型99B主戰坦克適應高原作戰 可能部署中印邊境

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港「南華早報」報導，中國最新型的99B式主戰坦克可在高原與寒冷環境中有更佳作戰表現，可能被部署至與印度接壤的喜馬拉雅邊境。

據報導，該型坦克是99式裝甲車系列中的最新型號，9月在北京舉行的紀念抗日戰爭勝利閱兵式中首次亮相。中國中央電視台的畫面顯示，該型坦克在多樣化地形中進行行駛性能與電子系統測試，並實施實彈射擊演練。但報導並未說明相關測試是在何時、何地進行。

據稱此次升級的重點在於資訊化指揮與通訊能力，以及其整合式火力系統。據報導，99B式坦克具備在高原等特殊環境及極端寒冷條件下，執行快速且持續作戰行動的能力，顯示該型坦克是專為青藏高原以及中印喜馬拉雅邊境的高海拔作戰環境所設計。

中國與印度在喜馬拉雅地區擁有一條綿延甚廣、尚未正式劃定的邊界。兩國曾於1962年為此爆發一場短暫但激烈的戰爭，其後也多次發生摩擦，包括2020年在加勒萬河谷(Galwan Valley)的衝突，當時至少有20名印度士兵與4名中國士兵喪生。

據報導，99式坦克屬於第三代主戰坦克，設計目標是與西方先進同級坦克競爭。該型坦克重約55噸，配備一門125公釐主砲、厚重裝甲，以及其他被動與主動防護系統。

99B式坦克在9月閱兵首度亮相時，被形容為「資訊化、具備重火力打擊能力」。央視報導則是首次公開展示其實彈射擊能力。畫面顯示，該型坦克的自動裝彈機採用分裝式彈藥設計，彈體與發射藥分離，並在1公里距離外，對目標多次進行單發射擊。

南早指出，中國的15式輕型坦克是專為高原機動作戰而設計，並自前述2020年致命邊境衝突後，已部署至中印邊境。15式坦克重約33噸，可進入99式坦克較難抵達的區域，其引擎也是專為高海拔環境運作而設計。

然而，在可能發生的直接衝突中，仍需要具備更強火力的主戰坦克，以對抗印度的T-72與T-90坦克，99B式坦克顯然為解放軍提供更多選項。

