港媒：中國2025特權不公事件頻傳 醜聞不斷觸目驚心

（中央社台北1日電）港媒報導，總結2025年中國社會新聞，從年頭到年尾醜聞接連不斷，最觸目驚心的特徵就是一連串引爆輿論的特權和不公事件，以及由此引發的怪象。像是澳洲楊蘭蘭事件、哈佛女孩蔣雨融事件、釋永信事件，以及對電影「芳華」的錯誤解讀。

香港01於2025年12月31日以「2025回顧─中國特權醜聞盤點！哈佛女孩到楊蘭蘭為何引爆全民憤怒」為題，列年2025年引發中國大眾強烈不滿及爭議的9個涉及特權不公及相關怪象，並加以解讀。

這則報導依序列舉的9個特權不公及相關事件，依序為：協和醫院董小姐事件、演員黃楊鈿甜天價耳環風波、哈佛女孩蔣雨融爭議、廣西「亮證姐」事件、澳洲楊蘭蘭事件、少林寺方丈釋永信被查、演員那爾那茜高考造假、公務員與一般人養老金巨大差距，以及對電影「芳華」的解說爆紅。

報導直指，如果要為2025年的中國社會新聞作總結，最觸目驚心的特徵就是一連串引爆輿論的特權和不公事件。從年頭到年尾醜聞接連不斷，為何中國這麼多人對特權如此憤怒？每一件都深深刺痛著普通民眾的心，

報導針對協和醫院董小姐（董襲瑩）事件指出，董小姐的學術不端行為，竟然能撬動如此多領導、專家和醫生為她開綠燈，「完美展示了特權階層如何利用關係網路，踐踏學術尊嚴」。普通學生要拼命讀書才能考入醫學院，有錢有勢的人卻可透通過造假抄襲輕鬆獲得學位，這種不公平令人髮指。

至於哈佛女孩蔣雨融爭議，報導說，中國普通家庭的孩子要付出巨大努力才有機會申請哈佛大學，但被視為權貴子女的蔣雨融，卻疑似透過特殊管道輕鬆入學，這種認知差距造成了嚴重的社會撕裂。當教育資源被特權階層壟斷，社會流動性就會受到嚴重影響，普通人的上升管道就會被堵塞。

針對引起外媒關切的澳洲楊蘭蘭事件，報導表示，楊蘭蘭這類「天龍女」的出現並非偶然。她們背後往往有著複雜的利益網路和權力背景，當這些人在海外肆意揮霍、無法無天的時候，卻有不少民眾要為基本生活而掙扎。

報導針對釋永信被查指出，少林寺的商業化問題有目共睹，釋永信將少林寺打造成商業帝國，從武術表演到文化產品，從旅遊開發到海外擴張，少林寺已經不再是傳統意義上的佛門淨土。當傳統文化被過度商業化時，就會失去原有的精神內涵。中國大眾對釋永信的質疑，實際上是「對傳統價值被金錢腐蝕的憤怒」。

至於養老金差距，報導直指，這是「最刺眼的不公平」。中國機關事業單位退休人員平均每月養老金約人民幣6000元（約新台幣2.7萬元），但領取城鄉居民養老保險者達1.7億人，他們每月養老金卻只有220元，多數是為中國國家建設付出一生的農民和農民工，這種不公平是對他們畢生貢獻的侮辱。

報導直指，對電影「芳華」解說的爆紅是令人擔憂的現象，引發不少人對文革的懷念，而這種對文革的懷念是極度危險的。然而，這些人對「革命敘事」的簡單向往，反映了中國現實社會裡面的不公，讓他們對歷史產生錯誤幻想。

報導直指，為何中國2025年會有如此多特權醜聞引爆輿論，背後至少有3個深層原因。一是當人們感受到不公平待遇的時候，自然會產生強烈的反抗情緒；二是中國民情正在發生變化，大眾的公平意識和權利意識都在上升；三是現實裡面的特權、腐敗和不公問題讓很多人產生痛感，特別是在近年來很多人陷入失業或收入下降困境下，不少人變得格外焦慮和敏感。

報導最後表示，這種現實說明中國社會正進入關鍵點。如何回應大眾的公平訴求，改善民生，消除特權和腐敗，平衡菁英和大眾的各自訴求，追求良政善治，變得日益急迫。（編輯：邱國強/周慧盈）1150101