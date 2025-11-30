港媒：宏福苑大火後 香港立法會議員選舉擬如期舉行

（中央社台北30日電）香港宏福苑大火後，香港特首李家超27日曾指立法會議員選舉已經暫停，要先做好救援工作。但港媒今天報導，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指12月3或4日可恢復選舉。香港立法會議員選舉將於12月7日投票。

星島日報報導，李家超27日回應立法會議員選舉是否如期舉行時指「選舉工程已經暫停」，目前首要任務是做好宏福苑大火後的應急和救援工作，並會在第一階段的救災統籌工作完成後「全面審視整個情況」，再決定選舉如何進行。而港府主辦的選舉論壇則已暫停。

香港行會成員湯家驊日前向星島日報表示，香港法律對選舉日期有嚴格限制，而選舉涉及的前期行政工作眾多，並非說改就改，須審慎處理。

湯家驊說，宏福苑大火令人相當難過，但立法會議員選舉也很重要。而確保下屆議員順利產生、立即優化樓房維修政策，防止悲劇重演，「也是對逝者的尊重」。

報導提到，香港立法會議員選舉須經行政長官會同行政會議通過，而選管會有法定權力將選舉推遲14天舉行，但只限於極端天氣、騷亂及其他危害公眾健康或安全的事故。港府2020年曾援引法令將立法會選舉延後1年（以COVID-19疫情為由），這次宏福苑大火恐不適用。（編輯：邱國強/廖文綺）1141130