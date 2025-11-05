港媒：習近平將在出席全運會前主持「福建艦」入列

2025年9月23日，新華社發布中國第三艘常規動力航空母艦「福建艦」的艦載機起降畫面，圖為殲-35匿蹤戰機準備起飛。新華社／美聯社



中國首艘自主設計建造的彈射型航空母艦「福建號」即將入列服役。香港媒體今日報導，中國國家主席習近平可能在赴廣州參加中國全運會開幕式前，出席福建號的交接入列儀式。

《星島日報》今日報導，「福建艦（舷號18）」過去一年多時間順利進行多次海試，央視新聞上月13日也明確指出，福建艦海試告捷，「意味着服役進入最後倒計時，中國海軍即將正式進入三航母時代」。

報導中指出，三亞海事局發布航行警告，昨天（11/4）8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。台灣前海軍艦長呂禮詩也貼出位於海南三亞的榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練的照片，推測福建艦即將舉行盛大的入列儀式。

據報導，過去兩艘中國航母的入列儀式，時任國家領導人均現身。習近平曾在2019年12月出席位於海南三亞的「山東艦」入列儀式。《星島日報》分析，習近平可能會在出席9日在廣州開幕的全國運動會前，先赴三亞舉行福建艦入列儀式。

福建艦是中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。福建艦於2022年6月17日下水，2024年5月1日自上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首次航行試驗。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導指出，據9月底的衛星影像顯示，福建號已在海南島停泊，預計很快將舉行入列儀式。

