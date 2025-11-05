港媒：習近平將在出席全運會前主持「福建艦」入列
中國首艘自主設計建造的彈射型航空母艦「福建號」即將入列服役。香港媒體今日報導，中國國家主席習近平可能在赴廣州參加中國全運會開幕式前，出席福建號的交接入列儀式。
《星島日報》今日報導，「福建艦（舷號18）」過去一年多時間順利進行多次海試，央視新聞上月13日也明確指出，福建艦海試告捷，「意味着服役進入最後倒計時，中國海軍即將正式進入三航母時代」。
報導中指出，三亞海事局發布航行警告，昨天（11/4）8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。台灣前海軍艦長呂禮詩也貼出位於海南三亞的榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練的照片，推測福建艦即將舉行盛大的入列儀式。
據報導，過去兩艘中國航母的入列儀式，時任國家領導人均現身。習近平曾在2019年12月出席位於海南三亞的「山東艦」入列儀式。《星島日報》分析，習近平可能會在出席9日在廣州開幕的全國運動會前，先赴三亞舉行福建艦入列儀式。
福建艦是中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。福建艦於2022年6月17日下水，2024年5月1日自上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首次航行試驗。
美國有線電視新聞網（CNN）日前報導指出，據9月底的衛星影像顯示，福建號已在海南島停泊，預計很快將舉行入列儀式。
更多太報報導
【更新】川普「介選」也沒用 紐約市選出首位穆斯林市長
紐約市長選舉投票率將創30年新高 選民：才不管川普要我投誰
川普稱「中俄都在核試」 俄國回應：等待美國澄清
其他人也在看
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 1 天前
輪狀病毒症狀有哪些？跟諾羅一樣上吐下瀉！家長更應提前預防【早安健康】
👶💦 秋冬是腸胃炎高峰期，家長要特別留意！<br> 輪狀病毒是造成5歲以下幼兒嚴重腸胃炎的主因，症狀包括發燒、上吐下瀉，嚴重甚至會脫水、需要住院。<br> 🆘 輪狀病毒透過糞口傳染，傳染力強，特別在托嬰、幼兒園容易發生感染。<br> ✨預防方法：勤洗手、注意飲食衛生、環境定期消毒、哺餵母乳 💪，也可以考慮接種口服輪狀病毒疫苗，降低寶寶受輪狀病毒感染、重症風險！1,2❤️<br> #輪狀病毒 #腸胃炎 #預防勝於治療<br> 00:14 讓寶寶上吐下瀉的常見原因：輪狀病毒！<br> 00:44 輪狀病毒VS諾羅病毒，究竟有什麼不一樣？<br> 01:13 這樣做，從內而外提升寶寶防護力！<br> 資料來源:<br> 1.EPaper;2024;1-2<br> 2.CDC;2018;1-2;疾病介紹<br> NP-TW-RVU-SMP-250012 | Date of Preparation:NOV 2025<br> 更多疾病相關資訊請諮詢專業醫護人員<br> 內容僅限台灣地區民眾<br> 👇 更多精采資訊 👇<br> 早安樂活網站: <a href="https://lohas.edh.tw/" target="_blank">https://lohas.edh.tw/</a><br> 早安健康網站：<a href="https://www.edh.tw" target="_blank">https://www.edh.tw</a><br> 早安健康FB：<a href="https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan" target="_blank">https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan</a><br> 早安健康Youtube: <a href="https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw">https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw</a><br>早安健康影音 ・ 3 小時前
集中市場與店頭市場週二資券同步減少
【財訊快報／編輯部】11月4日集中市場融資餘額3003.18億元，較前一交易日的3043.36億元，減少40.18億元。融券餘額為301739張，較前一交易日的314491張，減少12752張。店頭市場融資餘額1095.27億元，較前一交易日的1111.72億元，減少16.45億元。融券餘額為91442張，較前一交易日的95018張，減少3576張。財訊快報 ・ 3 小時前
藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分
我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院...聯合新聞網 ・ 5 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 天前
獨家》文大副校長王志誠將掌中信產董座 許東敏轉台壽副董
金融圈傳出消息，國內財經法領域知名學者、文化大學副校長王志誠已經向文大提出辭呈，有望於本周五（7日）的中國信託產險董事會被推舉為新的董事長，帶領中信產發展壯大。許東敏將任台壽副董，替許舒博分憂解勞中信產險是中信金控子公司台灣人壽的子公司，也就是中信金的孫公司。中信產險現任董事長許東敏，亦有望於本周五的台灣人壽董事會被推舉為新的副董事長，成為台灣人壽現任董事長......風傳媒 ・ 9 小時前
湖人「21歲雙向球員」炸裂狂飆25分！「雙槍休兵」退拓荒者奪4連勝
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃洛杉磯湖人今天在對戰波特蘭拓荒者的比賽在後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）和里維斯（Austin Reaves）都缺陣的狀況下依舊以123比115擊敗對手，豪取4連勝，本場關鍵是一位「21歲雙向球員」炸裂狂飆25分，帶領球隊拿下勝利。FTV Sports ・ 19 小時前
雄檢要林岱樺噤聲遭駁回 民眾黨舉柯文哲當例子：還好她只是想選高雄市長而已
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，雄檢日前向法院聲請「全面禁止」林岱樺...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 1 天前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 22 小時前
早就預告漲停收盤？「這檔」第三季獲利年增17倍…漲停鎖死登強勢股王 網：再一根機會大
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（4）日台股加權指數收28,116.56點，跌218.03點，跌幅0.77%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於銅價走揚及全球積極建置AI高速...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
賴清德修理林岱樺夠聰明，也夠狠心
綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。 筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。奔騰思潮 ・ 1 天前
林岱樺出局了？醫直言：綠會派二軍賴瑞隆
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺爭取參選高雄市長，1日在高雄岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，現場號稱湧入3萬人，林岱樺落淚哭喊，「拜託天公伯給一個公道」。不過精神科名醫沈政男分析，林岱樺已...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄桃源08:11發生規模3.9地震 最大震度3級
今天（5）日早上8點11分高雄市桃源區發生芮氏規模3.9地震，震央即在高雄市政府東北方 75.0 公里，地震深度8.2公里屬於極淺層地震，最大震度3級。中天新聞網 ・ 3 小時前
「脫北」外交官：金正恩女兒不會接班 金與正有禮、玄松月跋扈
美國總統川普日前赴南韓參加亞太經合組織（APEC）峰會，心心念念想與北韓領導人金正恩見上一面，不過並未實現。APEC峰會前，日本媒體曾訪問2023年脫北的前北韓外交官李日奎對此事看法，李日奎預測命中，並加碼分析金正恩女兒金朱愛也不會是接班人，順便還揭露了金正恩周圍幾個女人的性格。太報 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 18 分鐘前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前