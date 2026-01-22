港媒：英國首相施凱爾29日起訪中3日

（中央社台北22日電）香港01報導，據消息人士透露，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於29日起訪中3天，前往北京、上海兩地。路透社則指出，施凱爾訪中的相關協商持續一段時間，直到20日批准中國在倫敦興建巨型使館，才加快協調腳步。

香港01引述消息人士報導，施凱爾29日中午將抵達北京進行訪問，翌日晚再前往上海，其後於31日晚結束訪中行程回國。

路透社21日報導，知情人士透露，施凱爾預計於下週訪問北京，英方最快可能於本週五對外宣布訪中安排及相關行程。

知情人士指出，相關協商已持續一段時間。不過，由於施凱爾此行關鍵取決於是否批准中國在倫敦興建巨型使館，隨著英方於20日拍板放行，雙方才正式加快協調腳步。

施凱爾此次訪問將是2018年以來首次有英國領導人訪中。

不過消息人士警告，美國總統川普近期揚言收購格陵蘭，可能干擾施凱爾的訪問計畫。此外，由於批准興建使館決定才剛拍板，訪問的其他細節仍在敲定中。

報導指出，屆時英國和中國將重啟中斷多年的高層商務對話。施凱爾此行預計重整「英中CEO理事會」，知情人士指出，隨團名單包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、BP、匯豐、洲際酒店集團（IHG）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯、施羅德投資（Schroders）及渣打銀行（Standard Chartered）。

中方則預計由中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國醫藥集團及比亞迪等大型央企與科技龍頭代表出席。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150122