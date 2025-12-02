港宏福苑五級大火釀156死 僅1棟樓未被波及！明後天居民可回家取物

香港新界大埔宏福苑11月26日下午發生五級火警，據香港消防處12月2日最新數據，截至今日17時火災死亡人數上升至156人。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，迄今已造成156人死亡，另有30多人仍失聯，成為香港近期最慘重的住宅火災事故。宏福苑社區大火僅一棟樓「宏志閣」未受波及，當局3、4日將開放居民回家拿取個人重要物品，限制一次逗留約90分鐘。

綜合港媒報導，宏福苑在11月26日發生大火，社區8棟大樓有7棟陷入火海，釀上百人死亡、數十人失蹤的慘況，其中宏志閣是唯一未受到波及的大樓。香港民政事務總署代表黎旨軒今（2）日表示，明後兩天（12月3、4日）開放宏志閣居民回家一次，時間約90分鐘，領取個人重要物品。

黎旨軒進一步說明，宏志閣居民可以在3、4日早上9時至晚上9時之間的任何時段，攜帶身分證明文件，前往廣福邨廣義樓的報到地點。他也呼籲，每日各有12個小時允許住戶回家，居民不用一早到場，擠在第一時間回家取物；另外，每戶只限2個人回家一次且逗留時間只有90分鐘。據悉，宏志閣居民取物完成後，將供警方繼續調查蒐證。

至於宏志閣居民返家時，民政事務總署、社會福利署和公務員應急隊會派人員支援，確保住戶上樓都有公務員陪同；若住戶有需要，公務員也會協助聯絡及搬運行李等。同時現場會有警務人員駐守，維持秩序。

除此之外，當局為方便宏志閣居民，有安排旅遊巴士接駁服務，載居民由青年旅社、酒店或過渡性房屋等安置場所來往現場，詳情可向相關駐所查詢預約；另外也有安排計程車車隊，在場提供免費接送服務。

