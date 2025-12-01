港宏福苑內部焦黑慘況曝光 窗戶遮板遭質疑欺瞞阻燃能力

香港警方公布宏福苑起火社區內部畫面。路透社



香港大埔宏福苑大火奪走近150條人命後，相關究責工作正持續進行。香港警方公布住宅內部照片，多間房內的物品只剩下一片焦黑灰燼。另有香港媒體報導指出，工程承包商在施工前曾展示遮擋窗戶的白色膠板耐火能力，和火災當下的快速燃燒狀態明顯不同，疑似在工程材料上刻意欺詐。

香港警方週日（11/30）晚間在臉書公布數張宏福苑內部照片。頭戴藍色頭盔、防護面罩的災難遇害者辨認組人員靠著頭燈和手電筒在室內工作，只見旁邊的牆壁和頭頂天花板及腳底下的地板全被燒得一片焦黑。

香港警方在臉書發文中表示，大樓內「漆黑一片，部分單位水深及小腿，亦有大量家具雜物倒塌」，大樓外則是有「燒毀的竹枝和冷氣機等物品」。

工作人員小心翼翼地用鐵鏟或徒手從灰燼中找尋任何可確認罹難者身分的重要物品。

香港《明報》今日（12/1）報導，目前宏福苑仍有40多名住戶失聯，警方會搜索首先起火的宏昌閣，不排除死亡人數繼續增加。

宏福苑屋主立案法團（類似台灣的住戶管理委員會）前主席鄧國權向《明報》表示，承包商在施工前曾經展示用來遮擋窗戶的白色膠板耐火能力。但他指出，上週三發生大火後，火勢迅速蔓延，膠板的耐火度「和原先看到的不同」，認為有可能是工程材料有問題，「否則沒理由一個煙頭就會搞成這麼大的狀況」。他還說，火勢或許和當天風勢太大有關。

