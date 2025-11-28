港宏福苑大火傷亡慘！日專家曝「3點差異」：日本不太可能發生

香港大埔社區宏福苑大火，造成至少94死76傷慘劇，震驚國際，日媒引述消防專家表示，類似悲劇在日本「不太可能發生」，並舉出3點原因。

香港宏福苑大火全球關注。（圖／美聯社）

日媒《朝日電視台》報導，這次大火因延燒迅速、灌救困難，造成嚴重死傷，日本社會高度關注。報導表示，2023年，東京荒川區一棟39層住宅發生火災，儘管大樓嚴重損毀，但並未造成大規模延燒，報導引述前麻布消防署長坂口隆夫指出，「日本的住宅不會發生像香港那樣的火災」，並提出3大關鍵差異。

坂口表示，首先，日本建築結構的住戶間以「耐火區劃」阻隔延燒，「日本的住宅樓層以耐火結構區劃，出入口設有防火門，火即使起於1戶，也不會延燒到上層或鄰戶。」

坂口指出，第二，避難設施15樓以上必備「特別避難樓梯」，他指出，日本規定，15層以上的大樓必須設置比一般樓梯更安全的「特別避難樓梯」，「避難樓梯以耐火牆體區隔，並配置防火門，煙與火基本無法侵入。」

第三，坂口表示，消火設備方面，日本高樓層建築可由建物內部直接放水，即使樓層高度超過雲梯車高度，「也能利用建物內部的送水設備迅速滅火」。

