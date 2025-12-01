港宏福苑大火最新！1500名受災戶已安置住房、物資供應俱全

香港宏福苑大火造成逾百傷亡。據昨（30）日香港警方表示，截至30日下午16時已造成146人遇難、79人受傷。警方傷亡查詢組持續相關排查，已成功聯絡失聯名單中的159名市民並確認安全。而有100個個案界定為無法追查，剩餘40多名被報失聯人士將盡力尋找並確認情況。

目前宏福苑大火已累計造成146人遇難。（ 圖／《美聯社》 ）

綜合大陸媒體報導，香港警方30日舉行新聞發布會，警方表示，大埔宏福苑所有起火結構暫無危險，預計30日完成所有房屋的搜索工作。

香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟表示，會確保受災居民在重建家園期間有地方可以一直居住，所有由政府提供的服務和措施都不收費。

過渡性房屋。（ 圖／翻攝《央視新聞》 ）

考慮受災居民逃生時未能攜帶任何財物，香港政府將為居民提供援助的基金，適用於所有受影響居民，包括每戶1萬港元（約4萬元新台幣）的應急補助金，以及即將發放每戶5萬港元（約20萬元新台幣）的生活津貼，將通過社工安排登記用最快方法發放，未來也會因應住戶需要而推出不同計劃。而針對遇難者家屬，則發放20萬港元（約80.7萬元新台幣）的慰問金。

據介紹，目前有超過1500名受災居民免費入住相關設施，其中三分之二入住過渡性房屋或者房協專用安置公屋（國宅），餘下約500人入住酒店。目前香港不少酒店也正騰空房間，準備接收受火災影響的居民。

過渡性房屋設施基礎完善。（ 圖／翻攝《央視新聞》 ）

據《央視新聞》報導，過渡性房屋設施完善，可以做飯，安裝有電視機、餐桌、衣櫃，臥室內床鋪也已經鋪好。

此外，配發的食物、衣物以及其他日用品等也一應俱全。過渡性房屋內還有安排心理輔導員及義工，協助受災居民應對這段時期各種困難。

配發的食物、衣物以及其他日用品等也一應俱全。（ 圖／翻攝《央視新聞》 ）

截至30日中午12時，特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達9億港元（約36.3億元新台幣），連同特區政府投入的3億港元（約12.1億元新台幣）啟動資金，基金總額已有約12億港元（約48.4億元新台幣）。

